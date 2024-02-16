В этом году рост эконоики РФ составит 2%, прогнозирует институт ВЭБа

16 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2024 г.РФ вырастет на 2%, следует из февральского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБа, пишут "Ведомости" . Ожидания аналитиков улучшились по сравнению с октябрем, когда оценка роста составляла 1,6%.

Эксперты ожидают постепенного ускорения прироста ВВП в ближайшие 3 года, а осенью прогнозировали его замедление. Сейчас их оценка на 2025 и 2026 гг. составляет 2,1% и 2,2% соответственно (октябрьскийпредполагал 2,3% и 2%).

В 2023 году, по данным Росстата, ВВП увеличился на 3,6%. В 2023 г. экономика переживала бурный восстановительный рост, основными факторами которого были потребительский спрос, инвестиции и накопление запасов, считают эксперты ВЭБа.

В 2024-2026 гг. экономика продолжит расти, но санкционное давление, консолидация бюджета (уменьшение планового дефицита) и замедление мировой экономики ограничат потенциал роста. По оценке ВЭБа, потребительский спрос - главный драйвер ВВП сейчас - будет сдерживаться высокими процентными ставками. Стоимость кредитов наряду с подорожавшим импортом резко затормозит и рост инвестиций: после 11% к прошлому году он составит лишь 2,1% в 2024 г., 1,9% в 2025 г. и 3,4% в 2026 г. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки не ранее 2-го квартала этого года.

Эксперты повысили прогноз по инфляции на этот год - с 4,7 до 5,3%. В 2025-2026 гг. экономисты не ждут возвращения показателя к таргету в 4% в отличие от октябрьской версии прогноза. Курс рубля в этом году, по оценке ВЭБа, будет крепче, чем ожидалось ранее: 89,3 руб./$ вместо 94,7 руб./$.

Согласно новому прогнозу, реальные располагаемые доходы россиян в 2024 г. продолжат активный рост и прибавят 5,2% после 5,4% в 2023 г. В 2025-2026 гг. темпы замедлятся до 2,2% в год, ожидают эксперты.

Темпы прироста общего конечного потребления, по февральским оценкам, составят 2% в год на протяжении всей трехлетки.

Ускорение может быть и более существенным: у экономики есть потенциал для роста на 3,5-4% уже в ближайшие годы, если властям и бизнесу удастся поддержать правильный деловой климат, указано в прогнозе. Главное условие для реализации такого сценария - переход ЦБ к более мягкой денежно-кредитной политике (ДКП).

Аналитики указывают и на ряд рисков. Во-первых, это рост дефицита федерального бюджета. По мнению экспертов ВЭБа, он может существенно превысить плановые значения Минфина. В базовом прогнозе в текущем году дефицит может составить 2,1 трлн руб. вместо 1,6 трлн, заложенных в закон о бюджете. Чтобы не допустить выхода дефицита из-под контроля, власти могут ограничить расходы бюджета, следует из прогноза.

В 2025 г. экономисты ожидают превышения расходов над доходами на 2,2 трлн руб. (вместо 0,8 трлн руб.), а в 2026 г. - на 2,3 трлн руб. (вместо 1,5 трлн руб.).

Во-вторых, ускорению российской экономики могут помешать внешние факторы, которые останутся относительно неблагоприятными в среднесрочном периоде. В частности, рост глобального ВВП продолжит замедляться в 2024 г. (с 3-3,1 до 2,6%) из-за относительно высокой инфляции и ужесточения ДКП ведущими центробанками, и это обстоятельство будет сдерживать рост мирового потребления углеводородов. Кроме того, эксперты Института ВЭБа ждут продолжения мирового геополитического кризиса и наращивания антироссийских санкций.