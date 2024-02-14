Юаневые депозиты набирают популярность

14 февраля. FINMARKET.RU - В банках наблюдают стремительный рост объема юаневых депозитов граждан. По итогам 2023 года средства населения на юаневых счетах и вкладах увеличились в несколько раз. По оценкам "Коммерсанта", доля средств в нетоксичных валютах, основной из которых остается, повысилась в общем объеме валютных депозитов более чем до 22%, удвоившись год к году.

По итогам текущего года банки ждут сохранения тренда, сдерживающим фактором может стать высокая доходность рублевых депозитов. Для перекрытия локальных потребностей в юанях в 2024 году возможны повышения процентной ставки по соответствующим вкладам, но маловероятно, что в целом это будет существенная динамика на протяжении года, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. Скорее всего, в 2024 году сохранится схожая динамика юаневых вкладов, учитывая все еще существенный разрыв в ставках с рублевыми вкладами, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: "Тем не менее вкладчики будут постепенно конвертировать часть своих валютных сбережений в юани, что, безусловно, поддержит рынок. По мере же снижения ключевой ставки интерес к юаневым вкладам может дополнительно вырасти".