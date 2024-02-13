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13 февраля 2024 года 09:34

Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов, пишет "Коммерсантъ".. По данным Московской биржи, за январь 2024 года было открыто 8,2 тыс. новых ИИС. Годом ранее было их было открыто в 2,5 раза большее — более 21 тыс., а в среднем в 2023 году открывалось более 50 тыс. ИИС. В целом к концу января инвесторы имели 5,8 млн ИИС.

Тенденция с открытием ИИС может быть связано как со снижением привлекательности фондового рынка, так и появлением новой формы ИИС взамен ранее действующих двух вариантов счетов. Участники рынка видят в новом типа счета неопределенность налоговых условий, а также риски досрочного возврата средств на непривлекательных условиях.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  граждане,  ИИС

 
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