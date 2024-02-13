.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
13 февраля 2024 года 09:34
Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Граждане стали меньше открывать инвестиционных счетов, пишет "Коммерсантъ".. По данным Московской биржи, за январь 2024 года было открыто 8,2 тыс. новых ИИС. Годом ранее было их было открыто в 2,5 раза большее — более 21 тыс., а в среднем в 2023 году открывалось более 50 тыс. ИИС. В целом к концу января инвесторы имели 5,8 млн ИИС. Тенденция с открытием ИИС может быть связано как со снижением привлекательности фондового рынка, так и появлением новой формы ИИС взамен ранее действующих двух вариантов счетов. Участники рынка видят в новом типа счета неопределенность налоговых условий, а также риски досрочного возврата средств на непривлекательных условиях.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.