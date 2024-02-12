За невыполнение обязанности по продаже валюты экспортерами штрафовать не будут

12 февраля. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня поддержал поправку, которая отменяет предложение вернуть в КоАП действовавшие ранееза невыполнение обязанности по обязательной продаже экспортерами иностранной валюты на внутреннем рынке

"Считаем это преждевременным", - сказал на заседании комитета первый зампред комитета Даниил Бессарабов. По его словам, действующие сейчас меры позволяют регулировать соответствующие вопросы "без принудительной воли государства".

Соответствующее решение принято в рамках подготовки инициативы ко второму чтению.

Законопроект (№475201-8) был внесен в Госдуму в начале ноября группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом и группой депутатов, принят в первом чтении 30 ноября.

В варианте первого чтения проект закона возвращал в КоАП действовавшие ранее штрафы за невыполнение обязанности по обязательной продаже экспортерами иностранной валюты на внутреннем рынке РФ.

Действие этой нормы предполагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 г. В тот день стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами.

Норма о продаже валютной выручки экспортерами была отменена в России в 2013 г., законопроект об отмене также вносил сенатор Клишас.

Уже перед принятием в первом чтении к документу возникли вопросы у правового управления Госдумы, которое в своём заключении обратило внимание, что ретроспективное применение нормы с 11 октября 2023 г., даты подписания соответствующего президентского указа, не может применяться, так как предлагаемый подход не согласуется с частью 2 статьи 1.7 КоАП, в соответствии с которой закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Позицию правового управления в своем заключении поддержало правительство.

"Следует отметить, что распространение действия части 3.1 статьи 15.25 КоАП на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу федерального закона, не корреспондирует взаимосвязанным положениям статьи 54 Конституции РФ и статьи 1.7 КоАП, согласно которым закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет", - отмечалось в заключении правительства.

За доработку законопроекта выступил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).