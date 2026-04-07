"БКС МИ" не рекомендует к покупке акции Евротранса

"БКС Мир инвестиций" не рекомендует к покупке акции "Евротранса", говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина.

С февраля вокруг "Евротранса" произошел целый ряд негативных событий, увеличивающих риски для акционерной стоимости компании, указывает эксперт. Рынок сегодня негативно отреагировал на второй технический дефолт по облигациям: акции "Евротранса" потеряли 5%. Дополнительно давление оказывают новости о крупных исках и произошедшей временной блокировке счетов ФНС.

"Отсутствие информации о текущем финансовом положении несет высокие риски - приостанавливаем покрытие акций компании как минимум до получения отчетности за 2025 год по МСФО и анализа причин допущенных технических дефолтов, - пишет Бахтин. - В сценарии продолжения развития компании рынок, по нашему мнению, оценивает акцию примерно в половину ее фундаментальной стоимости. Сформировавшиеся риски, по сути, крайне спекулятивные, сейчас не оправдывают имеющийся потенциал роста в бумаге, и мы советуем избегать вложений в данную акцию".

