СЕГОДНЯ:
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации Полюса - "БКС МИ"
17 апреля 2026 года 18:38
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации Полюса - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. ПАО "Полюс" 22 апреля закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты "пут" почти полный аналог погашения). Индикативная ставка купона - не выше 8% годовых, доходность к погашению (YTM) - 8,3%, дюрация - 2,8 лет. "Ожидаем, что доходность нового выпуска в течение месяца после размещения снизится до уровня 7,25% и будет примерно между другим выпуском "Полюса" с меньшей дюрацией и чуть ниже доходности "Газпрома" со схожей дюрацией, - отмечает эксперт. - Принимая во внимание справедливую доходность в 7,5%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 10%. Юаневый выпуск считаем более привлекательным, чем долларовый, поскольку ожидаем укрепления юаня к доллару на 3-5% в течение года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
17 апреля 2026 года 17:50
"Финам" понизил целевую паев iShares Gold Trust (IAU) с $80 до $96 за бумагу, что при текущих ценах дает потенциал роста около 7% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Мы полагаем, что геополитические риски в течение текущего... читать дальше
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. "Сегежа Групп" опубликовала отчетность за 4К25 по МСФО. Выручка снизилась на 20% г/г и на 11% к/к до 20,9 млрд руб., а показатель OIBDA стал отрицательным,... читать дальше
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой. Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года: - совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г); -... читать дальше
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. "Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов... читать дальше
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков. "Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших... читать дальше
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025... читать дальше
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков. Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в... читать дальше
Аналитики банка ПСБ позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены золота, говорится в комментарии. "Котировки золота перешли к восстановлению на фоне ожиданий некоторой разрядки ситуации на Ближнем Востоке, - пишут эксперты. - Этот фактор способствовал переходу доллара к снижению, оказав... читать дальше
Рынку акций РФ не хватает позитивного импульса, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка. "В четверг на российский рынок акций вернулся сдержанный оптимизм - под влиянием опубликованных в среду вечером данных о замедлении инфляции, которые устранили последние сомнения в том, что в апреле ставка... читать дальше
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $240 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Потенциал роста составляет 0,5%. "Гигант сектора здравоохранения за последние 12 месяцев... читать дальше
