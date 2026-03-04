Негативные ожидания по бюджету мешают рынку ОФЗ расти - Райффайзенбанк

Негативные ожидания по бюджету мешают рынку ОФЗ расти, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Рынок ОФЗ провел неделю в нейтрально-негативном тренде: кривая доходностей госбумаг в целом сместилась вверх на ~10 б.п., при том даже не на всех участках, - констатируют эксперты. - Индекс RGBI потерял чуть более 30 б.п., продолжая консолидироваться около 118 п.п. Рынку мало замедления инфляции и вероятного смягчения в ближайшей перспективе - в фокусе бюджетные риски. Оптимизм не поддерживается даже взлетом цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке".

Аналитики допускают, что эффект окажется достаточно краткосрочным, и совершенно не факт, что цены на нефть Urals продолжат расти синхронно с Brent. По их мнению, даже в краткосрочной перспективе дисконты останутся существенными, несмотря на то что, по данным СМИ, Индия предпринимает усилия по снятию ограничений на импорт российского сырья.

"Долгосрочные перспективы российских нефтегазовых доходов все же видятся нам достаточно негативными, - отмечают стратеги банка. - При этом ужесточение бюджетного правила, хоть и повлияет на ослабление курса рубля, вряд ли изменит уровень расходов бюджета, а потому дефицит все же расширится и, вероятно, потребуется увеличение программы заимствований".

