SberCIB повысил прогнозную цену акций Юнайтед Медикал Груп до 1100 руб

SberCIB Investment Research повысил прогнозную цену акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с 1150 руб. до 1100 руб. за штуку, сохранив оценку "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Юнайтед Медикал Груп" купила 75% в сети клиник "Семейный доктор". Эта новость не обрадовала инвесторов, которые ждали дивидендов, и акции потеряли 7%.

Эксперты SberCIB считают эту сделку стратегически верным шагом. "Сеть "Семейный доктор" - очень качественный актив, - пишут они. - За последние 10 лет среднегодовые темпы роста выручки бизнеса составляли 14%, рентабельность по EBITDA к 2024 году - 28%, а по чистой прибыли - 29%. Стоимость сделки вышла в 17,6 млрд руб., значит, оценка всей компании - 23,5 млрд руб. (показатель EV/EBITDA - 7,9x). И хотя ЮМГ заплатила с более высоким значением мультипликатора, чем у нее самой, это объясняется высоким качеством актива".

Аналитики инвестбанка прогнозируют, что в этом году выручка объединенного бизнеса будет выше прежнего прогноза SberCIB на 9%, в 2026 году - на 31%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.