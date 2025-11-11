.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса на уровне 92 руб./$1 к концу 2025г
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
11 ноября 2025 года 17:46

Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса на уровне 92 руб./$1 к концу 2025г

Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 92 руб./$1 к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков.

ЦБ опубликовал обзор рисков финансовых рынков за октябрь, обновив информацию по индикаторам спроса и предложения валюты на рынке.

"Существенных факторов, которые могли бы объяснить крепость рубля, на наш взгляд, не прибавилось. Улучшение в динамике продаж экспортеров произошло, но они повысились лишь до уровней лета. При этом спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний даже вырос, обновив максимумы 2025 года. Каких-либо комментариев относительно участников рынка (поведение которых могло оказать заметное влияние на него) дано не было", - отмечают эксперты.

Вопрос аргументов для избыточной крепости рубля, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, остается открытым.

Регулятор по-прежнему называет жесткость денежно-кредитной политики основным фактором. При этом, напомним, что в прошлом году она была даже более жесткой (18-21%), жесткими были и денежно-кредитные условия (доходности 5- и 10-летних ОФЗ находились на уровне текущих значений, а не ниже). Интересно, что даже с учетом высоких ставок в экономике ЦБ также считает рубль слегка перекупленным", - говорится в обзоре аналитиков.

Так, в резюме обсуждения последнего решения по ключевой ставке участники дискуссии отмечают, что его избыточная крепость обусловлена: 1) ограничениями на импорт (трудности из-за санкций, требования по локализации в госсекторе); 2) низким спросом на иностранные активы со стороны резидентов из-за санкций; 3) зеркалирующими продажами валюты из ФНБ.

"Трудно не согласиться с такими аргументами, но отметим, что первые два фактора действовали и в 2024 году. Зеркалирование операций (в виде отложенных продаж валюты) действительно было запущено лишь в 2025 году и, несомненно, оказывает дополнительную поддержку рублю, но, во-первых, суммарный эффект не столь велик, а во-вторых, на весь декабрь 2024 года Минфин отменил регулярные покупки валюты, что в целом эквивалентно по воздействию на рубль", - пишут эксперты Райффайзенбанка.

Стоит отметить, по их мнению, что внешняя торговля пока не ощутила в полной мере эффект от недавно введенных санкций США против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", которые потенциально негативны для рубля.

"Несмотря на устойчивую крепкость рубля, мы по-прежнему ожидаем его ослабления до конца года, наш прогноз в 92 руб./$1 остается в силе", - заключают эксперты в материале банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
12 ноября 2025 года 15:03
Сбербанк продолжает укреплять позиции - "Цифра брокер"
Сбербанк продолжает укреплять позиции, показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ставки, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Сбер опубликовал результаты отчетности по РПБУ за первые десять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 14:41
Акции Mastercard по-прежнему интересны для инвестиций - "Финам"
Акции Mastercard Inc. по-прежнему интересны для инвестиций, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты сохраняют рейтинг бумаг компании на уровне" покупать" с целевой ценой $625,3, что предполагает потенциал роста на 13,3%. "Среди финкомпаний Штатов мы по-прежнему считаем...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Инарктики с целью 448,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 448,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,53%, стоп-приказ: 537,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 13:48
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за октябрь и 10 месяцев 2025 года. В условиях высоких процентных ставок банк продолжил наращивать кредитный портфель и чистую...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 13:18
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в октябре 2025 года заработал 150 млрд руб. (+11,5% к октябрю 2024 года), за 10...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 12:56
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Юнипро
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 2,3 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 65%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Юнипро" раскрыла результаты за III квартал по РСБУ. Выручка выросла на 5% относительно...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 12:21
Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе - "Финам"
Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе, говорится в материале "Финама". Аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "покупать" для акций банка с целевой ценой 384 рубля для "обычки" и "префов", что предполагает потенциал роста на 29,4% и 31,1% соответственно. "В нынешних сложных...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 11:55
Банковский сектор РФ сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года - "Финам"
Российский банковский сектор сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года благодаря значительному накопленному запасу прочности, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты допускают, что на фоне сложной экономической ситуации в РФ последние...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 10:49
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "После сентябрьского спада операционные результаты "Аэрофлота" за октябрь показывают умеренное восстановление активности, в первую очередь...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 10:26
Размещение флоатеров на аукционе Минфина снимет давление с кривой ОФЗ-ПД - ПСБ
Центральным событием для рынка ОФЗ в среду станет размещение бумаг с плавающим купоном (флоатеров), которое должно снизить давление на кривую ОФЗ-ПД, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. Ключевой новостью стало включение флоатеров...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.