Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса на уровне 92 руб./$1 к концу 2025г

Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 92 руб./$1 к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков.

ЦБ опубликовал обзор рисков финансовых рынков за октябрь, обновив информацию по индикаторам спроса и предложения валюты на рынке.

"Существенных факторов, которые могли бы объяснить крепость рубля, на наш взгляд, не прибавилось. Улучшение в динамике продаж экспортеров произошло, но они повысились лишь до уровней лета. При этом спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний даже вырос, обновив максимумы 2025 года. Каких-либо комментариев относительно участников рынка (поведение которых могло оказать заметное влияние на него) дано не было", - отмечают эксперты.

Вопрос аргументов для избыточной крепости рубля, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, остается открытым.

Регулятор по-прежнему называет жесткость денежно-кредитной политики основным фактором. При этом, напомним, что в прошлом году она была даже более жесткой (18-21%), жесткими были и денежно-кредитные условия (доходности 5- и 10-летних ОФЗ находились на уровне текущих значений, а не ниже). Интересно, что даже с учетом высоких ставок в экономике ЦБ также считает рубль слегка перекупленным", - говорится в обзоре аналитиков.

Так, в резюме обсуждения последнего решения по ключевой ставке участники дискуссии отмечают, что его избыточная крепость обусловлена: 1) ограничениями на импорт (трудности из-за санкций, требования по локализации в госсекторе); 2) низким спросом на иностранные активы со стороны резидентов из-за санкций; 3) зеркалирующими продажами валюты из ФНБ.

"Трудно не согласиться с такими аргументами, но отметим, что первые два фактора действовали и в 2024 году. Зеркалирование операций (в виде отложенных продаж валюты) действительно было запущено лишь в 2025 году и, несомненно, оказывает дополнительную поддержку рублю, но, во-первых, суммарный эффект не столь велик, а во-вторых, на весь декабрь 2024 года Минфин отменил регулярные покупки валюты, что в целом эквивалентно по воздействию на рубль", - пишут эксперты Райффайзенбанка.

Стоит отметить, по их мнению, что внешняя торговля пока не ощутила в полной мере эффект от недавно введенных санкций США против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", которые потенциально негативны для рубля.

"Несмотря на устойчивую крепкость рубля, мы по-прежнему ожидаем его ослабления до конца года, наш прогноз в 92 руб./$1 остается в силе", - заключают эксперты в материале банка.

