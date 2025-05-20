Вероятна активизация продаж в паре юань/рубль во вторник - ПСБ

Вероятна активизация продаж в паре юань/рубль во вторник, которая может способствовать дальнейшему отступлению китайской валюты, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На старте торгов во вторник ожидаем умеренного ослабления национальной валюты, что может быть вызвано оценкой инвесторами результатов телефонных переговоров руководителей России и США, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако в ходе сессии покупки в рубле могут активизироваться. Ему продолжат оказывать поддержку и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше $65 за баррель, слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне высоких ставок в экономике, а также постепенная активизация продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат".

В результате, активизация продаж в паре юань/рубль, по мнению Зварича, может привести не только к компенсации утреннего роста, но и способствовать дальнейшему отступлению китайской валюты к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля.

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