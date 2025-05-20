Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Промомед" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент продолжает поддерживать высокие темпы роста выручки, которые по-прежнему превышают темпы роста фармацевтического рынка в целом, отмечают эксперты в комментарии.

Вывод на рынок новых препаратов и рост присутствия компании на внешних рынках будут способствовать росту финансовых результатов, при этом "Промомед" подтвердил финансовый прогноз на 2025 год по росту выручки на 75% при рентабельности EBITDA более 40%, указывают аналитики сервиса.

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