"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Группы Аренадата с целевой ценой 190 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Группы "Аренадата" с целевой ценой 190 рублей за бумагу и потенциалом роста на 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Компания опубликовала финансовые результаты за 2024 год: выручка выросла на 52% г/г, до 6 млрд рублей; рентабельность по EBITDAC снизилась до 35% из-за инвестиций и роста затрат на персонал. NIC (чистая прибыль, скорр. на капитализируемые расходы и амортизацию) увеличилась на 62% г/г, до 2,2 млрд рублей благодаря высокой операционной эффективности.

"Среди российских разработчиков "Аренадата" обладает самым широким портфелем продуктов на рынке, - отмечает эксперт. - Компания расширяет продуктовую линейку, планируя выпуск 5 новых продуктов в 2025 году, включая инструменты для облачной инфраструктуры. Также "Аренадата" формирует платформу управления данными, рассматривая сделки M&A. Около 70% выручки приходится на госсектор и компании с госучастием, что снижает риски ухода клиентов при возвращении иностранных игроков".

Во втором квартале 2025 года совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за отчетный период. Учитывая отсутствие долговой нагрузки и вероятность проведения M&A, по оценкам аналитика брокера, "Аренадата" может выплатить 6,5 руб./акцию, что эквивалентно доходности 4,3% к текущей цене.

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