"Финам" присвоил рейтинг "держать" бумагам The Utilities Select Sector SPDR Fund

"Финам" присвоил акциям The Utilities Select Sector SPDR Fund рейтинг "держать" с целевой ценой $87,8, что соответствует потенциалу роста 11,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции американского коммунального сектора продемонстрировали устойчивость на фоне спада широкого рынка, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Инвесторы активизируют ротацию в защитные активы из-за возросших опасений возможной рецессии в экономике США в 2025 году, вызванной неопределенностью, связанной с торговыми войнами и другими макроэкономическими факторами. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на перспективы сектора, учитывая прогнозируемый рост энергопотребления, который создает возможности для расширения бизнеса американских энергетических компаний. Тем не менее акции большинства компаний, представленных в Utilities Select Sector SPDR Fund, на данный момент справедливо оцениваются рынком. В связи с этим потенциал роста стоимости паев фонда выглядит ограниченным".

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд, включающий акции ведущих американских коммунальных компаний, которые занимаются поставками электроэнергии, газа, воды и пара.

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