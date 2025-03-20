Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой.

"Эмитент опубликовал результаты за 4К24 по МСФО. Прибыль оказалась в рамках наших ожиданий и консенсус-оценок. При этом доходы (как основные банковские, так и прочие) превзошли прогнозы. Вместе с тем расходы на резервы также оказались больше ожидаемых, что нивелировало позитивное влияние на прибыль высокой выручки, - отмечает эксперт. - Доля неработающих кредитов за квартал поднялась на 0,4 п.п. (до 5,8%), однако объем созданных резервов увеличился на 86 б.п. (до 8,3%), что, на наш взгляд, достаточно консервативно".

"В целом считаем отчетность сильной. Ориентир компании соответствует нашим высоким ожиданиям и свидетельствует об уверенности менеджмента в хороших перспективах бизнеса. Подтверждаем рейтинг "покупать", - указывает Найденова в обзоре.

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