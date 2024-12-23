НЛМК - фаворит среди компаний сталелитейного сектора в 2025г - инвестбанк "Синара"

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) остается наиболее перспективным эмитентом в сталелитейном секторе в 2025 году, отмечается в стратегии инвестиционного банка "Синара".

"В уходящем году это один из сегментов-аутсайдеров, показавший динамику хуже рынка в целом, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Основными причинами стали: повышение ключевой ставки, негативно повлиявшее на строительство, где потребляется 40-50% продукции черной металлургии; уменьшение внутреннего спроса на сталь; проблемы в секторе недвижимости в Китае. В 2025 году ожидаем сокращения потребления стали в РФ на 1-2%, если Банк России сохранит высокую ставку, в то время как средняя цена на сталь, если считать в рублях, останется на прошлогодних, как минимум, уровнях. Если "ключ" сдвинется вниз, то металлурги окажутся в числе наиболее выигравших".

Текущие оценки выглядят, по мнению эксперта, привлекательными на годичном горизонте, в том числе ввиду все еще солидных запасов наличности на балансах. Повышение безрисковой ставки и WACC предопределило снижение целевых цен на 5- 10%, однако во многих случаях остается хороший потенциал роста.

"Наш фаворит - НЛМК с лучшей в секторе дивидендной доходностью (18% по выплате за 2024 год) и самой большой долей экспорта, что позволит сыграть на девальвации рубля, - указывает Смолин. - Катализаторы: повышение курса USD/RUB до 105-110 руб./$1; поквартальная выплата дивидендов в размере 100% FCF и более; снижение ключевой ставки".

В качестве вероятных рисков для акций компании аналитик выделяет повышение ключевой ставки, уменьшение дивидендов из-за растущих капзатрат и регулирование цен на внутреннем рынке.

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