Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Henderson раскроет данные по выручке за ноябрь.

- Московская биржа переводит бумаги из сектора компаний повышенного инвестиционного риска в режим основных торгов.

- Акционеры ПАО "Группа "Ренессанс страхование" примут решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года.

- "Диасофт" проведет Diasoft Strategy Day.

- Банк России опубликует "Обзор рисков финансовых рынков".

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