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20 ноября 2024 года 11:21
Ключевая ставка ЕЦБ может быть снижена на 0,5-0,65% в декабре - Freedom Finance Global
Ключевая ставка ЕЦБ может быть снижена на 0,5-0,65% по итогам заседания 12 декабря текущего года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Достигнут таргет ЕЦБ по инфляции на уровне 2%. На этом фоне регулятор вполне может активизировать смягчение денежно-кредитной политики, чтобы избежать замедления экономического роста в регионе. За это, в частности, выступает глава ЦБ Италии, который ссылается на слабый внутренний спрос, при котором ограничительные монетарные условия не требуются, - пишет эксперт в обзоре. - Сохранение высоких ставок в еврозоне на более длительный срок может привести к дальнейшему замедлению инфляции, бороться с которым сложнее, чем с ее ускорением. С учетом этого я думаю, что на заседании 12 декабря ключевая ставка ЕЦБ будет снижена на 0,5-0,65%, а не на 0,2%, как предполагает консенсус-прогноз аналитиков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЕВРОПА-ЕЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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