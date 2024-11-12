"Цифра брокер" назвал топ-10 российских акций на ноябрь 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

В его состав вошли: "Лента", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Аэрофлот", Ozon, "Полюс", "Московская биржа", "Интер РАО", "Яндекс" и "Норникель".

"Продуктовый ретейл выступает защитным сектором в условиях экономических потрясений, а "Лента" - недооцененный рынком сильный игрок с растущей операционной эффективностью благодаря интеграции сети "Монетка" и экспансии в регионы", - пишут аналитики.

Они также считают, что Сбербанк - долгосрочно привлекательный актив для инвестиций. Дивидендный аристократ, финансовые результаты которого ежемесячно подтверждают устойчивость банка к вызовам в экономике.

"ЛУКОЙЛ" тоже является дивидендным аристократом, и солидная чистая денежная позиция позволяет рассчитывать на неплохие дивиденды в 2024 году, -полагают аналитики. - Как экспортоориентированная компания, "ЛУКОЙЛ" является бенефициаром ослабления рубля".

В свою очередь, операционные показатели "Аэрофлота" продолжают демонстрировать стабильные темпы роста объема перевозок при высоком проценте занятости пассажирских кресел, что в сочетании с ростом цен на авиабилеты вследствие инфляции позволило авиаперевозчику впервые за долгое время выйти в зону чистой прибыли в первом полугодии. Стратеги "Цифра брокера" полагают, что компания сможет завершить весь 2024 год с прибылью и даже не исключаем вероятности возобновления дивидендных выплат, которые могут составить порядка 4 руб. на акцию при реализации консервативного сценария.

"Ozon продолжает демонстрировать опережающие рынок темпы роста бизнеса с фокусом на развитие дополнительных сервисов и создание собственной экосистемы, - пишут далее аналитики. - Высокие темпы роста позволяют рассчитывать на выход в зону стабильной операционной прибыли в краткосрочной перспективе".

Что касается "Полюса", то компания выступает прямым бенефициаром роста цен на золото за счет самых низких издержек на извлечение, подчеркивается в материале. Помимо этого, к 2028 году ожидается старт добычи на месторождении Сухой Лог, который может практически удвоить объем добываемого золота и, соответственно, выручку "Полюса". Поэтому в долгосрочной перспективе эксперты инвесткомпании считают "Полюс" самым надежным инвестиционным кейсом среди золотодобытчиков.

"Инвестиционная активность на российском рынке остается на высоких уровнях - общий объем торгов "Московской биржи" в январе-октябре 2024 года на 17% выше аналогичного показателя 2023 года, - продолжают аналитики. - Это позволяет компании наращивать комиссионные доходы. С другой стороны, высокие ставки в экономике позволяют торговой площадке повышать процентные доходы".

В свою очередь, "Интер РАО" обладает солидным запасом наличности на балансе и является бенефициаром высоких ставок в экономике. Процентный доход от "кубышки" уже практически поравнялся с операционным. Вместе с тем, "кубышка" позволяет инвестировать в покупку новых активов, что, по мнению аналитиков, сделает на более отдаленной перспективе бизнес более устойчивым.

"Яндекс" продолжает демонстрировать высокие темпы роста бизнеса из года в год - с 2011 года выручка компании выросла в 64 раза. После возобновления торгов был объявлен первый в истории компании дивиденд. Относительно собственных исторических мультипликаторов сейчас бумаги очень дешево оценены, считают в "Цифра брокере".

Акции "Норникеля" - ставка на восстановление роста цен на промышленные металлы по мере смягчения денежно-кредитной политики в ЕС и США, считают эксперты. По их мнению, на текущий момент бумаги компании недооценены с учетом роста стоимости корзины добываемых металлов.

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