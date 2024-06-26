Вероятно продолжение роста цены акций NetEase в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Вероятно продолжение роста котировок акций NetEase Inc. в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Правительство КНР в июне дало зеленый свет большему количеству онлайн-игр, чем в мае, что подтолкнуло, в частности, к росту на 6% котировки бумаг NetEase. Если и в апреле, и в мае разрешения получили менее 100 видеоигр, то в июне сразу 104. Кроме того, 25 июля эмитент выпустит новую игру Naraka: Bladepoint Mobile, которую заждались геймеры. Полагаем, рост в бумаге продолжится", - отмечают эксперты в комментарии.

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