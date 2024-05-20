Рубль, вероятно, останется около 91 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Рубль, вероятно, останется в понедельник около 91 руб./$1 в ожидании новых триггеров, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу остался около 91 руб./$1 и сегодня торгуется на этом же уровне, - пишут эксперты. - Похоже, спрос на иностранную валюту и ее предложение сейчас выглядят сбалансированными. Мы полагаем, что рубль останется около 91 за доллар в ожидании новых триггеров".

Котировки нефти завершили неделю умеренным ростом. В пятницу баррель Brent подорожал на $0,71 до $83,98. Поддержку котировкам оказали надежды на повышение мирового спроса на нефть из-за улучшения экономических показателей США и Китая. По прогнозам аналитиков инвестбанка, в понедельник баррель Brent может торговаться вблизи $84.

"Котировки ОФЗ с фиксированным купоном изменились в пятницу незначительно, - напоминают в SberCIB. - Сегодня, вероятнее всего, рост доходностей ОФЗ-ПД возобновится - в пятницу вечером была опубликована статистика по инфляции в РФ за апрель, которая с учетом недельных данных превысила ожидания. Это может побудить ЦБ дольше сохранять ключевую ставку на уровне 16% (например, до конца года)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.