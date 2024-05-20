Главные события недели - SberCIB

Годовые общие собрания акционеров (ГОСА) "АЛРОСА" и "Распадской" пройдут на текущей неделе, выйдет различная макростатистика, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

20 мая:

- Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке;

- ГОСА и одобрение финальных дивидендов "АЛРОСА" за 2023 год.

21 мая:

- Индекс цен производителей в Германии за апрель;

- Торговый баланс еврозоны за март;

- Объем строительства в еврозоне за март;

- ГОСА "Распадской".

22 мая:

- Индекс цен производителей в России в апреле;

- Продажи жилья на вторичном рынке в США в апреле.

23 мая:

- Предварительные индексы PMI для США и еврозоны за май;

- Центральный банк Турции примет решение по монетарной политике;

- Продажи новых домов в США в апреле.

24 мая:

- Заказы на товары длительного пользования в США в апреле.

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