Мировые фондовые индексы в плюсе, нефть дешевеет

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 1% в понедельник. Рынки акций Азии растут вслед за Уолл-стрит. Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана, Brent у $97,9 за баррель

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, при этом S&P 500 и Nasdaq прибавили более 1%.

После сдержанного начала дня рынок пошел вверх на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку.

"Инвесторы боятся оказаться не у дел. Они опасаются, что если решение (по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке - ИФ) будет найдено быстро, рынок может рвануть вверх, и они останутся в стороне", - полагает главный инвестиционный аналитик Janney Montgomery Scott Марк Лучини.

По итогам торгов в понедельник S&P 500 компенсировал все потери, понесенные после начала войны, и завершил день на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 27 февраля, отмечает агентство Reuters.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя лития Albemarle подскочили на 6,8% (до $185,43) после того, как аналитики Oppenheimer повысили их прогнозную стоимость до $222 с $216.

Цена бумаг производителя флэш-памяти Sandisk Corp. взлетела на 11,8% на новости о том, что они с 20 апреля войдут в расчет индекса Nasdaq 100.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) подорожали на 12,7% (самый существенный дневной подъем за семь месяцев) и вместе с Sandisk стали лидерами роста среди компонентов S&P 500.

Наиболее сильное повышение стоимости среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, продемонстрировали Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 4,8% и 3,6% соответственно.

Котировки акций нефтяных компаний также увеличились, в том числе Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,7%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 0,9%, Marathon Petroleum - на 1,2%.

Кроме того, подорожали бумаги International Business Machines (SPB: IBM) - на 3,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,4%.

В то же время бумаги авиакомпаний снизились из-за опасений, что повышение цен на нефть может привести к подорожанию авиатоплива. Капитализация Delta Air Lines (SPB: DAL) за день сократилась на 1,1%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 0,3%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 1,2%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 0,8%.

Goldman Sachs Group (SPB: GS) сообщил об увеличении в первом квартале чистой прибыли на 18% и выручки на 14%, причем оба показателя оказались лучше прогноза аналитиков. Однако доход банка от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) упал на 10% - до $4 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали $4,8 млрд. Цена акций банка снизилась на 1,9%.

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) опустились на 0,5%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,7%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,4%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 301,68 пункта (на 0,63%) и достиг 48218,25 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 69,35 пункта (на 1,02%) - до 6886,24 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 280,84 пункта (на 1,23%) и завершил сессию на отметке 23183,74 пункта.

Цены на нефть опускаются во вторник на ожиданиях, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $97,89 за баррель, что на $1,47 (1,48%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $4,16 (4,4%), до $99,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $2,33 (2,35%), до $96,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,51 (2,6%), до $99,08 за баррель.

Иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

В воскресенье Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы на переговорах в Исламабаде, в связи с чем американские военные начнут морскую блокаду Ирана.

По данным LSEG, несмотря на начавшуюся блокаду, во вторник через Ормузский пролив прошел принадлежащий китайским владельцам танкер Rich Starry, перевозящий нефть и химическую продукцию.