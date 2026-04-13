"БКС МИ" закрыл торговую идею "Шорт в акциях Северстали"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Шорт в акциях "Северстали", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Котировки бумаг металлурга достигли цели в 800 рублей, чуть менее чем за месяц идея принесла доходность, близкую к 10%. Как отмечают аналитики, основные катализаторы полностью сработали.

Спад в отрасли ожидаемо продолжился: производство стали за I квартал в годовом сопоставлении сократилось на 10,4%. Поступающая статистика подтвердила негативные тенденции в секторах-потребителях, и в первую очередь в строительстве.

"В таких условиях нет оснований ждать восстановления спроса на стальную продукцию в ближайшее время. Тактически закрываем идею, по-прежнему сохраняем "негативный" взгляд на "Северсталь": полагаем, ситуация в отрасли будет ухудшаться и дальше, как минимум в I полугодии, однако основной негатив для компании уже отражен в цене", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.