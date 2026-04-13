Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" закрыл торговую идею "Шорт в акциях Северстали"
13 апреля 2026 года 14:40
"БКС МИ" закрыл торговую идею "Шорт в акциях Северстали"
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Шорт в акциях "Северстали", сообщается в обзоре инвесткомпании. Котировки бумаг металлурга достигли цели в 800 рублей, чуть менее чем за месяц идея принесла доходность, близкую к 10%. Как отмечают аналитики, основные катализаторы полностью сработали. Спад в отрасли ожидаемо продолжился: производство стали за I квартал в годовом сопоставлении сократилось на 10,4%. Поступающая статистика подтвердила негативные тенденции в секторах-потребителях, и в первую очередь в строительстве. "В таких условиях нет оснований ждать восстановления спроса на стальную продукцию в ближайшее время. Тактически закрываем идею, по-прежнему сохраняем "негативный" взгляд на "Северсталь": полагаем, ситуация в отрасли будет ухудшаться и дальше, как минимум в I полугодии, однако основной негатив для компании уже отражен в цене", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
13 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики фишек и индексов, взлетел в 1,6 раза МКБ на новостях
Москва. 13 апреля. Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики цен blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, просевших внешних фондовых площадок и выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся к $102 за баррель) из-за отсутствия мирных договоренностей между США и Ираном по итогам переговоров. Раллировали акции МКБ (MOEX: CBOM) (+58,8%, до 8,16 рубля), обновившие максимум с начала декабря 2025 года на новостях о планах реорганизации и объявления цены выкупа бумаг (10,35 рубля) у несогласных акционеров. читать дальше
.13 апреля 2026 года 19:27
Рубль в понедельник уверенно укрепился на фоне растущей нефти, обновил максимум с конца февраля в паре с юанем
Москва. 13 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подорожал на фоне роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,175 руб., что на 6,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань опускался чуть ниже 11,1 руб. впервые с 25 февраля. читать дальше
.13 апреля 2026 года 19:01
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" на фоне высоких цен на золото, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальный дивиденд за 2025 год в размере 56,8 рубля на одну акцию. "Рекомендованный СД финальный дивиденд за... читать дальше
.13 апреля 2026 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $401,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 0,4%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Акции Applied Materials за... читать дальше
.13 апреля 2026 года 18:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать" с целевой ценой 495,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 7,5%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет "Газпром нефти" за 2025 год показал слабую динамику свободного денежного потока и, как... читать дальше
.13 апреля 2026 года 17:32
"Яндекс" только набирает обороты в качестве долгосрочной дивидендной истории, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Дмитрия Лозового. "Во вторник у "Яндекса" ожидается ГОСА, в рамках которого с высокой вероятностью будут одобрены дивиденды в размере 110 руб. на акцию, - пишет... читать дальше
.13 апреля 2026 года 17:02
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на апрельском заседании, полагает аналитик РСХБ Глеб Чернышев. "Примечательно, что ситуация перед апрельским заседанием Банка России становится все более интригующей: есть аргументы как в пользу снижения ключевой ставки, включая выполнение... читать дальше
.13 апреля 2026 года 16:22
Акции ВТБ в ожидании дивидендов подошли к важным уровням сопротивления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции ВТБ с начала 2026 года показывают лучшую динамику в индексе Мосбиржи (+27,9%) и не оставляют попыток роста вопреки слабости "широкого"... читать дальше
.13 апреля 2026 года 15:40
Участие в размещении бондов АБЗ-1 интересно даже при снижении ставки купона до 17% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летнего выпуска облигаций АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") серии 002Р-06 интересно даже при снижении ставки купона до 17%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "АБЗ-1" во вторник собирает заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 002Р-06 объемом не... читать дальше
.13 апреля 2026 года 15:34
Рубль днем уверенно дорожает на фоне растущей нефти, обновил максимум с конца февраля в паре с юанем
Москва. 13 апреля. Китайский юань активно опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль дорожает на фоне роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,124 руб., что на 11,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался чуть ниже 11,1 руб. впервые с 25 февраля. читать дальше
.13 апреля 2026 года 15:05
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций "Газпром нефти" с учетом слабых финансовых результатов компании за 2025 год по МСФО с 650 руб. до 590 руб. за бумагу с сохранением рейтинга "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась за... читать дальше
.13 апреля 2026 года 14:11
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "Газпром нефти" с целевой ценой 690 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 31%, сообщается в обзоре аналитиков. В пятницу "Газпром нефть" опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Из-за ухудшившейся ценовой конъюнктуры... читать дальше
.13 апреля 2026 года 13:23
Акции "Т-Технологий", ВТБ и "НОВАТЭКа" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. Акции "Т-Технологий" после затянувшейся коррекции (минус 10% почти за два месяца) наконец достигли первой серьезной опоры на своем пути - это уровень поддержки в районе 3150... читать дальше
.13 апреля 2026 года 12:51
Вероятно постепенное снижение доходности ОФЗ во 2 квартале 2026 года при условии продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, говорится в материале аналитиков Альфа-банка Марии Радченко и Шамиля Джафарова. На начало 2026 года объем рынка ОФЗ по номиналу достиг уровня 30 трлн руб. За 10 лет... читать дальше
.13 апреля 2026 года 12:19
Курс пары рубль/юань попробует задержаться ниже 11,2 руб./юань в понедельник - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань попробует задержаться ниже 11,2 руб./юань в понедельник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе заметно укрепился, - отмечают эксперты в обзоре. - Геополитические новости направленно не повлияли на российскую валюту, поддержку которой продолжают... читать дальше
