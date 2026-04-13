Акции Т-Технологий, ВТБ и НОВАТЭКа будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Т-Технологий", ВТБ и "НОВАТЭКа" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

Акции "Т-Технологий" после затянувшейся коррекции (минус 10% почти за два месяца) наконец достигли первой серьезной опоры на своем пути - это уровень поддержки в районе 3150 руб., указывает эксперт в комментарии. При такой динамике Буянов не ждет тотального разворота тренда, но считает, что бумаги совершат как минимум кратковременный отскок. Через две недели они будут торговаться в диапазоне 3285-3395 руб.

"Акции ВТБ благодаря недавнему резкому росту смогли преодолеть сильный уровень сопротивления в районе 90 руб., - отмечает стратег. - Теперь бумага может продолжить восходящий тренд, который начался в декабре прошлого года. При этом временная стагнация на прошлой неделе сбавила накопившуюся перекупленность и устранила еще одно препятствие для продолжения роста. Как следствие, ждем отскока, который через две недели приведет бумагу к диапазону 95,78-97,41 руб.".

Котировки "НОВАТЭКа" с конца марта стремительно падали на фоне новостей об ударах по энергетической инфраструктуре и снижения цен на энергоносители из-за переговоров США с Ираном. На взгляд эксперта БКС, сейчас негативные факторы уже должны быть в цене - поскольку котировки достигли сильной поддержки тренда, вероятность отскока еще выше.

Буянов полагает, что с учетом накопившейся перепроданности акции через две недели будут торговаться в коридоре 1279-1328 руб.

