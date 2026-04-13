Нефть дорожает в понедельник утром

Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу, Nasdaq закрылся в плюсе. Фондовые индексы Азии снижаются. Нефть взмыла вверх на американской блокаде Ормуза, Brent у $102,1 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и совпала с оценками аналитиков, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics.

Мартовская инфляция стала рекордной с мая 2024 года.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его подсчета. Аналитики ожидали снижения показателя до 52 пунктов.

В сообщении Мичиганского университета отмечается, что почти все опросы потребителей, на которых основан индекс, проводились до объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. Ухудшение настроений зафиксировано во всех демографических группах и во всех компонентах индекса.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая заявления президента США Дональда Трампа об оптимизме в отношении переговоров с Ираном. Дополнительную поддержку котировкам оказали сигналы о движении танкеров в Ормузском проливе.

Акции нефтяной компании Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 1,6%, Marathon Petroleum - на 0,4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) и Occidental Petroleum - на 1%.

Цена бумаг оператора центров обработки данных CoreWeave подскочила почти на 11% после новостей о том, что Anthropic будет арендовать у него вычислительные мощности в рамках многолетнего соглашения, стоимость которого не раскрывается.

Котировки акций представителей "великолепной семерки" (Magnificent Seven) закрылись преимущественно ростом: Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,2%. Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) практически не изменилась, бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%.

Ведущие банки снизили рыночную стоимость: JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,2%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 0,3%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 0,4%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 0,7%.

Акции Lockheed Martin (SPB: LMT) подешевели на 1,6%, несмотря на получение контракта на производство ракет-перехватчиков стоимостью $4,76 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,42% - до 47916,57 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,11% - до 6816,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,35% и завершил торги на отметке 22902,89 пункта.

Азиатские рынки акций начали неделю снижением, инвесторы оценивают перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке.

Переговоры между Ираном и США, прошедшие на минувших выходных в Пакистане, завершились без достижения сторонами каких-либо договоренностей.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что глава Белого дома рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану.

Трамп также пригрозил ввести пошлины в размере 50% на импорт в США товаров из Китая, если Пекин будет поставлять вооружение Тегерану.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 1,14%.

На торгах в Гонконге падают котировки золотодобывающей Laopu Gold (-4,1%), технологической Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (-3,5%), выпускающей спортивную продукцию Li Ning (-3,4%), сети ресторанов Haidilao International (-3,3%), фармацевтической Sinopharm Group (-3,3%), производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries (-3,2%).

В подъеме среди компонентов Hang Seng лидирует автомобильная BYD Co. (+5,9%).

На фоне активного роста цен на нефть повышаются котировки PetroChina Co. (SPB: 857) (+2%) и CNOOC Ltd. (+0,9%).

Наращивают капитализацию также Tingyi (Cayman Islands) Holding (+1,9%), China Shenhua Energy (+1,4%), China Petroleum & Chemical (+1,1%), China Mengniu Dairy (+1%).

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,77%.

Акции Sumitomo Electric Industries дешевеют на 5,8%, Toto - на 4,8%, Yokohama Rubber - на 4,8%, Ibiden - на 4,8%, Mitsubishi Motors - на 3,8%, Tokyo Electron - на 3,3%.

Рыночная стоимость Dentsu Group увеличивается на 9,7%, Sumco - на 6,4%, Yaskawa Electric - на 5,8%, SoftBank - на 3,3%, Taiyo Yuden - на 2,9%, Inpex - на 2,5%, Nomura Research Institute - на 2,4%.

Южнокорейский Kospi теряет 0,91%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снижаются на 1,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,2%, сталелитейной Posco - на 2,6%.

Бумаги производителя цветных металлов Korea Zinc дорожают на 5,1%, чипмейкера SK Hynix - на 0,7%.

Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшается на 0,47%.

Наиболее сильное падение демонстрирует горнодобывающая Coronado Global Resources (-13,6%).

Производитель молочных смесей для детского питания a2 Milk сокращает рыночную стоимость на 12,2% после ухудшения годового прогноза выручки и прибыли на фоне нарушений в поставках.

Значительные потери несут образовательная IDP Education (-8,8%), соцсеть Life360 (-8,1%), выпускающая стеклянные и алюминиевые банки Orora (-6,1%), ритейлер Cettire (-6%), производитель урана Boss Energy (-4,9%), производитель лития Liontown (-4,6%).

Цены на нефть резко растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск увеличились на $6,92 (7,27%), до $102,12 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,72 (0,75%), до $95,20 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $8,16 (8,45%), до $104,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на $1,30 (1,33%), до $96,57 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров на выходных с Ираном, где сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме.

"С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social.

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда, и начнется в понедельник в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск), пишет Trading Economics.

Между тем Саудовская Аравия заявила о восстановлении нормального режима работы на нефтепроводе "Восток-Запад" и на нефтяном месторождении Манифа.