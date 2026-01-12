Рубль может остаться в диапазонах 11-11,5 руб./юань и 78-82 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"

Курс рубля может сохранить относительно крепкие позиции на текущей неделе: в диапазонах 11-11,5 руб. за юань и 78-82 руб./$1, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе недели будут геополитическая повестка и санкционные риски; динамика мировых сырьевых рынков; параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на январь.

