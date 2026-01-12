Акции Норникеля могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных вложений, учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынках никеля и меди, входящих в корзину металлов эмитентов, его прогнозные производственные показатели, а также ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты также отмечают в комментарии, что в случае ослабления рубля цена бумаги может получить дополнительный импульс к росту.

