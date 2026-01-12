.
Мнения аналитиков
12 января 2026 года 09:10

S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в пятницу, S&P 500 обновил рекорд. Рынки акций стран Азии растут в понедельник, Гонконг прибавляет 1%. Нефть продолжает дорожать в понедельник утром, Brent торгуется около $63,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, S&P 500 обновил рекордный максимум.

Данные рынка труда США не изменили ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце увеличилось на 50 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс.

Безработица составила 4,4% против 4,5% в ноябре. Показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением - ранее сообщалось о 4,6%. Эксперты ожидали снижения безработицы до 4,5% с объявленного ранее ноябрьского значения.

Новые данные укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС не станет менять ставку на январском заседании. Вероятность того, что она останется на уровне 3,5-3,75%, оценивается в более 95%, по данным CME Fedwatch.

Верховный суд США в пятницу не сообщил своего решения по вопросу о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа. Ожидается, что оно может быть объявлено в среду, 14 января.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал производитель электронных носителей информации Sandisk Corp. (+12,8%).

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 10,8% после заявления Трампа о том, что у него состоялась "отличная встреча" с CEO Intel Лип-Бу Таном.

Капитализация энергетической Vistra Corp. увеличилась на 10,5% на новостях о том, что Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заключила соглашение о закупке электроэнергии у трех атомных электростанций Vistra. Котировки Meta повысились на 1,1%.

Рыночная стоимость производителя полупроводникового оборудования Lam Research выросла на 8,7% после того, как аналитики Mizuho повысили прогнозную цену для его акций до $220 с $200.

Бумаги компаний, занимающихся ипотечным кредитованием, строительством жилья и продажей товаров для его ремонта и обустройства, также поднялись в цене после того, как Трамп написал в соцсети Truth Social, что дал своим "представителям" распоряжение купить ипотечные облигации на $200 млрд. Президент США полагает, что это позволит снизить ставки по ипотеке и сделать жилье более доступным. Капитализация строительных PulteGroup, D.R. Horton и Lennar увеличилась на 7,3%, 7,8% и 8,9% соответственно, оператора сети магазинов товаров для дома и ремонта Home Depot - на 4,2%. Акции LoanDepot подорожали на 19,3%, Rocket Companies - на 9,6%, Opendoor Technologies - на 13,1%.

Стоимость бумаг Broadcom (SPB: AVGO) повысилась на 3,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1%.

Самое большое падение в составе S&P 500 продемонстрировали Las Vegas Sands Corp. (-4,8%), CoStar Group (-4,7%) и Datadog (-4%).

Рыночная стоимость General Motors (SPB: GM) снизилась на 2,7%. Ранее компания сообщила, что спишет $6 млрд в четвертом квартале в связи с корректировкой плана выпуска электромобилей.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в пятницу повысился на 0,48% - до 49504,07 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,65% - до 6966,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,81%, до 23671,35 пункта.

По итогам прошедшей недели S&P 500 прибавил 1,6%, Nasdaq Composite - 1,9%, Dow Jones - 2,3%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит в пятницу.

В Японии в понедельник отмечается День совершеннолетия, в связи с чем биржи страны закрыты.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 1%.

Спрос на акции китайских компаний остается высоким на фоне прогресса страны в развитии ключевых технологий и ожиданий дальнейшей поддержки экономики, пишет Trading Economics.

Поддержку котировкам также оказывают оптимизм в отношении ИИ-сектора и снижение дефляционных рисков в Китае.

В среду трейдеры ждут данных о внешней торговле КНР за декабрь, которые могут помочь им в оценке состояния ее экономики.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba Health, дорожающие на 7,5%.

Рыночная стоимость Kuaishou Technology и Meituan (SPB: 3690) повышается на 6,4%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 5,1%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,3%.

Капитализация Shenzhou International Group Holdings уменьшается на 3,4%, Hansoh Pharmaceutical - на 2,7%, Lenovo - на 2,6%, Geely Automobile Holdings и Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,4%.

Котировки акций Posco растут на 1,5%.

Цена бумаг Hyundai Motor уходит вниз на 0,4%, Samsung Electronics - на 0,6%, SK Hynix - на 0,3%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

ANZ нарастил рыночную стоимость на 1,2%, Westpac - на 0,5%.

Капитализация BHP сократилась на 2,5%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть слабо повышаются в понедельник после уверенного подъема в конце прошлой недели на фоне ситуации в Иране.

Эксперты опасаются сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в этой стране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке, сдерживают повышение цен.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $63,47 за баррель, что на $0,13 (0,21%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,35 (2,18%), до $63,34 за баррель - максимума с 24 декабря.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,09 (0,15%), до $59,21 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,36 (2,35%), до $59,12 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок все еще недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив, отмечает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


