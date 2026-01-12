Поводов для роста рынка акций нет - "Алор Брокер"

Поводов для роста российского рынка акций в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

Фондовый рынок начал новый год слабо, потеряв за прошедшие торговые дни 1,3% по индексу Мосбиржи, констатирует эксперт. Причины этого прежние - ухудшение геополитической ситуации и слабые надежды на ускоренное снижение процентных ставок в ближайшее время, указывает он.

В понедельник с открытием основных торгов падение продолжится из-за дивидендных гэпов в "ЛУКОЙЛе" и "Роснефти", в результате чего рынок будет тестировать на прочность сильную поддержку 2700 пунктов, полагает Соколов.

Отечественные "быки" будут получать небольшую поддержку от внешнего фона, говорится в материале эксперта инвесткомпании.

