БКС открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 3440 руб

БКС открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 3440 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 18,8%, стоп-приказ: 2735 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Смирнова.

"Акции "Хэдхантера" остаются одними из наиболее перспективных в секторе, несмотря на давление процентных ставок на бизнес-модель компании, - пишет эксперт. - Также бумаги сохраняют технический запас для роста, так как демонстрировали сдержанную динамику относительно декабрьских лидеров рынка - привлекательно в смысле инвестиционной возможности".

МКПАО "Хэдхантер" предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.