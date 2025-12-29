.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть активно дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Какие нововведения изменят жизнь россиян с 2026 года
С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...
 
Покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое
Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. К такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда, с исследованием которых ознакомились "Известия". Материал опубликован в последнем номере журнала ВНИИ труда...
 
Законы о детях предлагают собрать в единый кодекс
В России могут разработать Кодекс детства, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты...
 
29 декабря 2025 года 09:10

Нефть активно дорожает

Фондовые индексы США завершили торги пятницы в слабом минусе. Фондовые индексы Азии не показывают единой динамики в понедельник. Нефть активно дорожает утром понедельника, Brent торгуется у $61,3 за баррель.

Американские фондовые индексы закрылись в слабом минусе в пятницу после роста по итогам пяти сессий подряд.

При этом все три основных индикатора Уолл-стрит показали недельный подъем.

В четверг торги в США не проводились в связи с празднованием Рождества. Предрождественскую сессию S&P 500 и Dow Jones завершили на рекордных максимумах. В пятницу активность на фондовых рынках была невысокой.

Инвесторы оценивали новости компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Вышедшие на прошлой неделе данные просигнализировали об устойчивости американской экономики. ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы, максимально за два года, после увеличения на 3,8% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%.

Рынок закладывает два снижения ставки Федрезерва в следующем году, тогда как декабрьский прогноз самого ЦБ предусматривает лишь одно снижение.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 1% после сообщений СМИ о том, что чипмейкер покупает активы стартапа Groq, занимающегося разработкой высокопроизводительных ИИ-ускорителей.

Среди других компаний "великолепной семерки" акции Tesla (SPB: TSLA) снизились в цене на 2,1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,1%. Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 0,1%.

Лидером роста в составе индекса S&P 500 стал ритейлер Target Corp., нарастивший капитализацию на 3,1% после сообщения The Financial Times о том, что инвестор-активист Toms Capital Investment Management купил значительную долю этой компании.

Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery (WBD) опустилась на 1,5% после статьи New York Post о том, что Paramount Skydance может отказаться от своего предложения о покупке WBD и вместо этого подать в суд на ее совет директоров, который, как утверждают источники издания, не показал объективности при рассмотрении предложений конкурирующих покупателей.

Котировки производителей драгметаллов Coeur Mining и Freeport-McMoRan Inc. поднялись на 2,5% и 2,2% соответственно на фоне роста цен на золото и серебро до рекордных максимумов.

Капитализация южнокорейского интернет-ритейлера Coupang подскочила на 6,5%. Ранее компания сообщила, что персональные данные клиентов, оказавшиеся уязвимыми в результате утечки, были удалены лицом, подозреваемым в несанкционированном доступе к ее системам.

Лидерами падения в составе S&P 500 стали Moderna Inc. (SPB: MRNA) (-4,7%), Texas Pacific Land Corp. (-2,9%) и Palantir Technologies Inc. (-2,8%), в Dow Jones - McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (-0,9%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-0,8%) и Boeing Co. (SPB: BA) (-0,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,04%, до 48710,97 пунктов.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,03% - до 6929,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,09% и закрылся на отметке 23593,10 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправлено в ходе торгов в понедельник.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК снизилось на 0,5% после двух сессий роста.

Одной из причин этого является закрытие реестров акционеров крупных японских компаний перед выплатой дивидендов, полагает главный аналитик фондового рынка исследовательского института Tokai Tokyo Сейичи Судзуки.

Котировки акций технологических компаний снижаются: Advantest - на 2,3%, Disco Corp. - на 2,4%, Tokyo Electron - на 0,6%. Бумаги Sumitomo Pharma подешевели на 3,4%, Toyota - на 0,3%, Sony - на 0,2%, Nintendo - на 0,7%, Fast Retailing - на 1,1%.

В опубликованном в понедельник протоколе заседания Банка Японии говорится, что руководство ЦБ обсуждало необходимость дальнейшего повышения процентных ставок даже после их увеличения в декабре. Это вызвало рост стоимости бумаг банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,9%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,5%, Mizuho Financial Group - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,2%. Он демонстрирует подъем уже девятые торги подряд, чего не происходило с апреля.

При этом гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

На Гонконгской фондовой бирже существенно подешевели акции операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment - на 3,4% и 2,8% соответственно, а также девелоперов Henderson Land Development Co. и China Resources Land - на 2,1%.

Котировки акций China Mobile снизились на 1,2% - до минимума с мая этого года.

В то же время автопроизводители показывают наиболее сильный подъем: бумаги BYD подскочили в цене более чем на 6%, Geely - на 4,7% и Li Auto (SPB: LI) - на 3,5%. Также подорожали акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,6%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и China Petroleum & Chemical Corp. - на 2% и 1,6% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК увеличился на 1,7%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 1,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 5,7%, сталелитейной Posco - на 1,6%, KB Financial Group - на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%.

Наиболее значительно подешевели акции финтехкомпании Netwealth (-6,4%) и фармацевтической Neuren Pharmaceuticals (-2,8%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4% и 0,5% соответственно, нефтяных Woodside Energy и Santos - на 0,4% и 1,5% соответственно.

Также снизились котировки бумаг банков, включая Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank - на 0,6%, Westpac Banking - на 0,5%.

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск растет на $0,64 (1,06%), до $61,28 за баррель. В прошлую пятницу контракт подешевел на $1,6 (2,57%), до $60,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,6 (1,06%), до $57,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,61 (2,76%), до $56,74 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики также следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения" и стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)". Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

В то же время Трамп сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. По его словам, это, "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

До встречи с Зеленским американский президент провел "продуктивный" телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

"Главная причина, по которой цены на нефть растут, заключается в повышенной геополитической напряженности на фоне продолжающихся взаимных ударов России и Украины по объектам энергетической инфраструктуры на минувших выходных", - отметил аналитик Haitong Futures Ян Ан.

"На Ближнем Востоке тоже не все спокойно. Саудовская Аравия наносит авиаудары по Йемену, а Иран утверждает, что страна находится в состоянии полномасштабной войны с США, Европой и Израилем. Возможно, это усиливает опасения рынка по поводу перебоев поставок", - добавил эксперт.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 409 единиц. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 декабря 2025 года 19:34
Рынок акций РФ упал к 2740п по индексу МосБиржи на заявлениях Лаврова о пересмотре переговорных позиций РФ по Украине
Москва. 29 декабря. Российский рынок акций вечером в понедельник растерял весь дневной прирост и ушел в "минус" после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области; ранее рынок рос благодаря активизации переговоров по мирному украинскому урегулированию и ожиданиям прогресса в завершении конфликта. Индекс МосБиржи откатился к 2740 пунктам после роста днем к 2820 пунктам.    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 19:32
Рубль в понедельник умеренно скорректировался вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни
Москва. 29 декабря. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль скорректировался вниз после сильного роста в предыдущие дни. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,101 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 19:03
Цена золота может подняться в целевой диапазон $4600-5000/унц. в среднесрочной перспективе - ПСБ
Цена золота может подняться в целевой диапазон $4600-5000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, а цена серебра - перейти к коррекции после роста, полагают аналитики банка ПСБ. "В декабре золото продолжило восходящую динамику и установило новые исторические максимумы в районе $4500/унц., -...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:46
"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Норникеля и Русала
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Норильского никеля" со 150 рублей до 180 рублей за штуку и "Русала" с 33 рублей до 39 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация для бумаг "Норникеля" была повышена с "держать" до "покупать" ввиду более позитивных прогнозных...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:40
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Промомеда"
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Промомеда" в отсутствие ближайших катализаторов, говорится в обзоре инвесткомпании. Доходность идеи с момента открытия 20 августа составила плюс 1% относительно индекса МосБиржи и минус 6% в абсолютной величине. В будущем оказать...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:33
Новые выпуски бондов Атомэнергопрома чрезвычайно привлекательны - "Финам"
Новые выпуски облигаций "Атомэнергопрома" чрезвычайно привлекательны для покупки, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Богданова. "С учетом заметного снижения долговой нагрузки, сохранения высокого кредитного рейтинга и стабильной поддержки государства новые выпуски...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:04
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 18,6% на горизонте девяти месяцев, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса. Акции "Яндекса" долгое время торгуются существенно ниже исторического...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:32
Предпосылки для дальнейшего роста цены золота сохранятся в 2026 году - "Велес Капитал"
Предпосылки для дальнейшего роста цены золота, скорее всего, сохранятся в 2026 году, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "По золоту в 2026 году сохраняются предпосылки для развития роста с возможным движением в район $5000-6000/унц. (потенциал повышения от текущих...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:52
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies с целевой ценой CNY 33,66 и потенциалом роста 12,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "За последние 12 месяцев акции Hundsun Technologies показывали волатильную динамику, -...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:15
Возвращение индекса Мосбиржи на уровни выше 2800п - важный психологический сигнал - "Цифра брокер"
Возвращение индекса Мосбиржи на уровни выше 2800 пунктов является важным психологическим сигналом о постепенном росте интереса инвесторов к риску, отмечают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" в комментарии. "Российский рынок заметно оживился, - пишут они. - Индекс Мосбиржи впервые с середины...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 15:26
Рубль днем немного корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни
Москва. 29 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль немного корректируется вниз после сильного роста в предыдущие дни. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,067 руб., что на 3,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 15:22
Следующий год может оказаться благоприятным для сектора недвижимости РФ - "Т-инвестиции"
Следующий год может оказаться благоприятным для сектора недвижимости РФ, говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиции". "2025 год оказался более устойчивым для рынка жилой недвижимости, чем ожидалось, - отмечают эксперты. - На фоне отмены массовой льготной ипотеки и сохранения высокой...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 14:33
ПСБ понизил прогнозную цену для нефти Brent на 2026г до $62/барр
Банк ПСБ понизил прогнозную цену для нефти Brent на 2026 год с $67/барр. до $62/барр., сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Избыток предложения на рынке нефти, сформированный в результате наращивания добычи странами ОПЕК+, приведет к росту коммерческих запасов до конца 2026...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 13:50
Рынок ОФЗ не покажет заметные изменения на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
метные изменения на рынке рублевых гособлигаций на текущей рабочей неделе не ожидаются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Также эксперты отмечают, что в праздничные дни динамику рынка будут определять в основном геополитические новости. Не исключено, по мнению...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 13:24
Курс юаня к доллару будет расти в 2026г - "БКС МИ"
Курс юаня к доллару США будет расти в следующем году, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Кононов. Активизация торговой войны между Китаем и США в начале 2025 года привела к распространению ожиданий снижения курса юаня, однако этого не произошло, констатирует эксперт. Большую...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.