Фондовые индексы США завершили торги пятницы в слабом минусе. Фондовые индексы Азии не показывают единой динамики в понедельник. Нефть активно дорожает утром понедельника, Brent торгуется у $61,3 за баррель.

Американские фондовые индексы закрылись в слабом минусе в пятницу после роста по итогам пяти сессий подряд.

При этом все три основных индикатора Уолл-стрит показали недельный подъем.

В четверг торги в США не проводились в связи с празднованием Рождества. Предрождественскую сессию S&P 500 и Dow Jones завершили на рекордных максимумах. В пятницу активность на фондовых рынках была невысокой.

Инвесторы оценивали новости компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Вышедшие на прошлой неделе данные просигнализировали об устойчивости американской экономики. ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы, максимально за два года, после увеличения на 3,8% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%.

Рынок закладывает два снижения ставки Федрезерва в следующем году, тогда как декабрьский прогноз самого ЦБ предусматривает лишь одно снижение.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 1% после сообщений СМИ о том, что чипмейкер покупает активы стартапа Groq, занимающегося разработкой высокопроизводительных ИИ-ускорителей.

Среди других компаний "великолепной семерки" акции Tesla (SPB: TSLA) снизились в цене на 2,1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,1%. Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 0,1%.

Лидером роста в составе индекса S&P 500 стал ритейлер Target Corp., нарастивший капитализацию на 3,1% после сообщения The Financial Times о том, что инвестор-активист Toms Capital Investment Management купил значительную долю этой компании.

Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery (WBD) опустилась на 1,5% после статьи New York Post о том, что Paramount Skydance может отказаться от своего предложения о покупке WBD и вместо этого подать в суд на ее совет директоров, который, как утверждают источники издания, не показал объективности при рассмотрении предложений конкурирующих покупателей.

Котировки производителей драгметаллов Coeur Mining и Freeport-McMoRan Inc. поднялись на 2,5% и 2,2% соответственно на фоне роста цен на золото и серебро до рекордных максимумов.

Капитализация южнокорейского интернет-ритейлера Coupang подскочила на 6,5%. Ранее компания сообщила, что персональные данные клиентов, оказавшиеся уязвимыми в результате утечки, были удалены лицом, подозреваемым в несанкционированном доступе к ее системам.

Лидерами падения в составе S&P 500 стали Moderna Inc. (SPB: MRNA) (-4,7%), Texas Pacific Land Corp. (-2,9%) и Palantir Technologies Inc. (-2,8%), в Dow Jones - McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (-0,9%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-0,8%) и Boeing Co. (SPB: BA) (-0,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,04%, до 48710,97 пунктов.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,03% - до 6929,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,09% и закрылся на отметке 23593,10 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправлено в ходе торгов в понедельник.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК снизилось на 0,5% после двух сессий роста.

Одной из причин этого является закрытие реестров акционеров крупных японских компаний перед выплатой дивидендов, полагает главный аналитик фондового рынка исследовательского института Tokai Tokyo Сейичи Судзуки.

Котировки акций технологических компаний снижаются: Advantest - на 2,3%, Disco Corp. - на 2,4%, Tokyo Electron - на 0,6%. Бумаги Sumitomo Pharma подешевели на 3,4%, Toyota - на 0,3%, Sony - на 0,2%, Nintendo - на 0,7%, Fast Retailing - на 1,1%.

В опубликованном в понедельник протоколе заседания Банка Японии говорится, что руководство ЦБ обсуждало необходимость дальнейшего повышения процентных ставок даже после их увеличения в декабре. Это вызвало рост стоимости бумаг банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,9%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,5%, Mizuho Financial Group - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,2%. Он демонстрирует подъем уже девятые торги подряд, чего не происходило с апреля.

При этом гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

На Гонконгской фондовой бирже существенно подешевели акции операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment - на 3,4% и 2,8% соответственно, а также девелоперов Henderson Land Development Co. и China Resources Land - на 2,1%.

Котировки акций China Mobile снизились на 1,2% - до минимума с мая этого года.

В то же время автопроизводители показывают наиболее сильный подъем: бумаги BYD подскочили в цене более чем на 6%, Geely - на 4,7% и Li Auto (SPB: LI) - на 3,5%. Также подорожали акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,6%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и China Petroleum & Chemical Corp. - на 2% и 1,6% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК увеличился на 1,7%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 1,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 5,7%, сталелитейной Posco - на 1,6%, KB Financial Group - на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%.

Наиболее значительно подешевели акции финтехкомпании Netwealth (-6,4%) и фармацевтической Neuren Pharmaceuticals (-2,8%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4% и 0,5% соответственно, нефтяных Woodside Energy и Santos - на 0,4% и 1,5% соответственно.

Также снизились котировки бумаг банков, включая Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank - на 0,6%, Westpac Banking - на 0,5%.

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск растет на $0,64 (1,06%), до $61,28 за баррель. В прошлую пятницу контракт подешевел на $1,6 (2,57%), до $60,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,6 (1,06%), до $57,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,61 (2,76%), до $56,74 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики также следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения" и стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)". Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

В то же время Трамп сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. По его словам, это, "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

До встречи с Зеленским американский президент провел "продуктивный" телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

"Главная причина, по которой цены на нефть растут, заключается в повышенной геополитической напряженности на фоне продолжающихся взаимных ударов России и Украины по объектам энергетической инфраструктуры на минувших выходных", - отметил аналитик Haitong Futures Ян Ан.

"На Ближнем Востоке тоже не все спокойно. Саудовская Аравия наносит авиаудары по Йемену, а Иран утверждает, что страна находится в состоянии полномасштабной войны с США, Европой и Израилем. Возможно, это усиливает опасения рынка по поводу перебоев поставок", - добавил эксперт.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 409 единиц. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.