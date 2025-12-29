Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я только что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Путиным перед тем, как встречусь с президентом Украины Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Телефонный разговор президентов РФ Путина и США Трампа, который длился больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле. "Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор был организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Россия и Украина нацелены на работу по прекращению конфликта, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. "Он настроен очень серьезно", - сказал Трамп, отвечая во Флориде на вопрос журналиста о дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании. Также Трамп предположил, что и украинская сторона настроена на урегулирование кризиса. "Оба лидера хотят, чтобы это завершилось", - подытожил он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы добились большого прогресса", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его словам, во время встречи с Зеленским они "обсудили все аспекты мирного соглашения". "Я действительно думаю, что мы становимся намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)", - отметил Трамп.

Президент США также заявил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник и в течение ближайших двух недель. "Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра", - сказал президент США.

Трамп после встречи с Зеленским сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. "Мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. И это важный вопрос", - заявил Трамп журналистам. По его словам, вопрос Донбасса - "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

Президент США заявил, что понимает позицию РФ о том, что прекращение огня с Украиной невозможно до решения спорных вопросов. "Я понимаю эту позицию (...). Ведь нужно понимать и то, как другая сторона смотрит на ситуацию", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Трамп пояснил, что сторона конфликта может не хотеть прекращения огня, если полагает, что затем боевые действия все равно придется возобновить. "Но мы работаем над тем, как можно было бы обойти эту проблему", - добавил президент США.

Трамп заявил, что намерен в течение ближайших нескольких недель оценить возможность урегулирования украинского кризиса. "Думаю, через несколько недель мы узнаем, так или иначе", - ответил Трамп журналистам после встречи с украинским президентом на вопрос об оценке потенциальных сроков урегулирования.

Он пояснил, что могут возникнуть "неожиданные проблемы", которые способны сорвать все приложенные усилия. "Может возникнуть ситуация, когда один пункт, который сейчас кажется несущественным, окажется очень важным и все разобьет. Послушайте, это очень сложные переговоры", - добавил президент. Трамп отметил, что, по его мнению, "мы сможем решить это". Однако американский лидер не исключил и вариант, при котором стороны не смогут договориться. Отвечая на вопрос журналиста о том, что произойдет, если кризис не будет решен, Трамп сказал: "Будет больше боевых действий, больше смертей. Это плохо".

Американские фондовые индексы закрылись в слабом минусе в пятницу после роста по итогам пяти сессий подряд. При этом все три основных индикатора Уолл-стрит показали недельный подъем. В четверг торги в США не проводились в связи с празднованием Рождества. Предрождественскую сессию S&P 500 и Dow Jones завершили на рекордных максимумах. В пятницу активность на фондовых рынках была невысокой. Инвесторы оценивали новости компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Вышедшие на прошлой неделе данные просигнализировали об устойчивости американской экономики. ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы, максимально за два года, после увеличения на 3,8% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%. Рынок закладывает два снижения ставки Федрезерва в следующем году, тогда как декабрьский прогноз самого ЦБ предусматривает лишь одно снижение.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправлено в ходе торгов в понедельник. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК снизилось на 0,5% после двух сессий роста. Одной из причин этого является закрытие реестров акционеров крупных японских компаний перед выплатой дивидендов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,2%. Он демонстрирует подъем уже девятые торги подряд, чего не происходило с апреля. При этом гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК прибавил 1,7%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть поднимаются утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,19%, до $61,36 за баррель. В прошлую пятницу контракт подешевел на 2,57%, до $60,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,2%, до $57,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 2,76%, до $56,74 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики также следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку нефтяным котировкам.

"Главная причина, по которой цены на нефть растут, заключается в повышенной геополитической напряженности на фоне продолжающихся взаимных ударов России и Украины по объектам энергетической инфраструктуры на минувших выходных", - отметил аналитик Haitong Futures Ян Ан. "На Ближнем Востоке тоже не все спокойно. Саудовская Аравия наносит авиаудары по Йемену, а Иран утверждает, что страна находится в состоянии полномасштабной войны с США, Европой и Израилем. Возможно, это усиливает опасения рынка по поводу перебоев поставок", - добавил эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 59,432 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,641 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 декабря вырос всего на 0,01% и составил 118,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1205,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,97%), "СТМ-001Р-02" (+0,6%) и "РЖД-001P-01R" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-1,12%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,92%) и "РЖД-001P-03R" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Уральская кузница" (MOEX: URKZ) (Челябинская область, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 59,44% займа на 1,486 млрд рублей. Размещение выпуска продолжалось с 31 октября. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 20% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

ПАО "Т Плюс" (MOEX: VTGK) завершило размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 23 декабря за час без премаркетинга. Купоны ежемесячные переменные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1,85% годовых. Выпуск размещался в рамках программы биржевых облигаций компании серии 002Р объемом 70 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 19 декабря.

ООО "Хромос инжиниринг" установило ставку ежемесячного купона 3-летних облигаций серии БО-04 объемом 260 млн рублей на уровне 24,5% годовых. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Техразмещение начнется 29 декабря. Цель привлечения инвестиций - исполнение call-опциона по выпуску серии БО-03 (15 февраля 2026 года).

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) с 9:00 мск 29 декабря начнет прием заявок на покупку 3-летних облигаций для населения объемом 1 млрд рублей на маркетплейсе "Финсуслуги" Московской биржи. По выпуску будет выплачиваться плавающий ежемесячной купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (ставка ЦБ + 0,7 процентного пункта): к моменту размещения облигаций на "Финуслугах" он составит 16,7% годовых. Облигации имеют ограничительный период на продажу, предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут, начиная с 29 января 2026 года. Облигации не будут торговаться на бирже, купить их могут только физические лица (налоговые резиденты Российской Федерации, достигшие совершеннолетия).

Транспортно-логистическая группа "Монополия", ранее приостановившая выплаты по всем выпускам облигаций после дефолта по одной из серий, планирует вернуть инвесторам номинал, "отрегулировав" купонные выплаты по итогам переговоров с пулом кредиторов, заявил сооснователь и председатель совета директоров группы Илья Дмитриев в ходе онлайн-встречи с владельцами облигаций. "Монополия" в декабре допустила дефолт, в частности, по погашению облигаций серии 001P-02 объемом 260 млн рублей и позже приостановила купонные выплаты по всем семи размещенным выпускам бондов, заявив о подготовке единых условий реструктуризации. "Мы декларируем, что 100% тела долга должно быть возвращено. Купонный доход и процентная ставка будут отрегулированы в соответствии с теми возможностями, которые может нести операционный бизнес", - сказал Дмитриев. Компания планирует сделать инвесторам "взаимовыгодное предложение по доходности", которое позволит ей продолжить операционную деятельность.