Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны - "БКС МИ"

Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"На прошлой неделе рубль пробивал 80 руб./$1 и приближался к 81 руб./$1, - отмечают эксперты в обзоре. - Тем не менее приближение налогового периода снова вернуло курс ниже 80 руб./$1. Качели в декабре не новость - в конце года идут закрытия позиций, кредитов. Сейчас курс поддерживает налоговая неделя и низкий спрос на импорт. Не ожидаем серьезных движений курса рубля до нового года".

