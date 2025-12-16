Рубль днем слегка повышается в паре с юанем, несмотря на активное падение цен на нефть

Москва. 16 декабря. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник; рубль слегка повышается, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду.

Участники рынка при этом постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,278 руб., что на 0,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 5 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,78 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 2 копейки, до 93,77 руб./EUR1.

Диапазон в 11-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль останется актуальным для юаня до конца текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Прохождение на прошлой неделе юанем сопротивления на уровне 11,2 руб. говорит в пользу закрепления китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. На наш взгляд, он останется актуальным для юаня до конца года, что обусловлено текущим балансом спроса и предложения, - пишет эксперт. - При этом ближе к концу декабря рубль может перейти к восстановлению и отыграть часть потерь, в результате чего пара сместится к нижней границе данного коридора. Поводом станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 декабря".

Диапазон торгов валютной пары юань/рубль в 11,15-11,4 руб. за юань пока сохраняет актуальность, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что в понедельник рубль не показывал ярко выраженную динамику. В моменте ослабление российской валюты встало "на паузу" даже в условиях снизившихся цен на нефть и ожиданий более сильного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, говорится в материале.

Цены на нефть марки Brent на торгах в понедельник вновь снизились. Дополнительное давление на котировки могла оказать слабая статистика из Китая, усилившая опасения за состояние спроса на сырье, указывают аналитики банка.

Котировки сырья обладают потенциалом к коррекционному росту, но многое будет зависеть от статистики вторника из США и реакции доллара на нее, отмечают эксперты в комментарии.

Падение цен на нефть усилилось на торгах во вторник, Brent торгуется ниже $60 за баррель - на минимуме с мая 2025 года.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $59,62 за баррель, что на 1,54% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,71%, до $55,85 за баррель.

Снижению цен способствуют сигналы продвижения усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов". По данным источников агентства, удалось достичь подвижек в предоставлении Украине гарантий безопасности.

Давление на нефтяной рынок оказали и слабые статданные по китайской экономике, опубликованные накануне. Сигналы спада экономической активность повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.

Банк России во вторник, 16 декабря, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 420 млрд рублей (при лимите 3 трлн 420 млрд рублей и спросе 4 трлн 337,876 млрд рублей) в среднем по ставке 16,5% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 9 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 180 млрд рублей (при лимите 3 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 792,798 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.