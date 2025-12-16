"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Henderson

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова.

"Операционные данные эмитента вышли хуже наших ожиданий. Особенно заметно, что в ноябре выручка компании оказалась ниже октября, притом что ноябрь - месяц масштабных предновогодних распродаж, которые стимулируют спрос", - отмечает эксперт.

Он считает, что главной причиной снижения доходов компании в ноябре является позднее начало зимы в европейском регионе России, и особенно в Москве, что привело к снижению спроса на зимнюю коллекцию Henderson.

Это усиливается общим трендом на сокращение реальных темпов роста затрат населения на непродуктовые товары в связи с ужесточением денежно-кредитных условий, указывает Степанов.

"Мы ожидаем роста доходов компании в декабре в связи с увеличением спроса на зимнюю коллекцию перед Новым годом и реализацией отложенного спроса из-за нормализации погоды. Сохраняем нашу рекомендацию по акциям компании - "покупать" с целевой ценой 710 рублей", - пишет эксперт брокера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.