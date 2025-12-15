Индексы США упали в пятницу на массовой продаже ИИ-акций. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник. Нефть дорожает в понедельник утром, Brent торгуется у $61,4 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы продолжали сокращать позиции в бумагах технологических компаний, котировки которых считают завышенными.

Пессимизм по этому поводу усилился после публикации в минувшую среду неоднозначного квартального отчета Oracle Corp. (SPB: ORCL), показавшего неожиданный рост ее капитальных затрат и усугубившего опасения в отношении рентабельности ИИ-инвестиций в целом.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в пятницу также сообщило, что компания перенесла сроки завершения строительства некоторых дата-центров для OpenAI на 2028 год с 2027 года - в значительной степени из-за дефицита рабочей силы и материалов.

Акции Oracle подешевели на 4,5% по итогам торгов.

Капитализация другого игрока в сфере ИИ - Broadcom (SPB: AVGO) - обвалилась на 11,4%. Трейдеры фиксировали прибыль, опасаясь за рентабельность чипмейкера.

Бумаги оператора дата-центров CoreWeave рухнули на 10,1%.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) сократилась на 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,3%, Micron - на 6,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,3%, Palantir - на 2,1%.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) выросла на 2,7%, Adobe Inc. - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%.

Котировки акций Lululemon подскочили на 9,6% после новостей о грядущей отставке CEO и расширении программы buyback на $1 млрд.

Citigroup Inc. (SPB: C) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) нарастили рыночную стоимость на 0,1%, Eli Lilly (SPB: LLY) - на 1,8%, GE Aerospace - на 4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,8%, Warner Bros. Discovery - на 1,7%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1,2%. Paramount сократила ее на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу понизился на 0,51% и составил 48458,05 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,07% - до 6827,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,69% и составил 23195,17 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают негативную динамику в первую торговую сессию недели.

Отрицательное влияние на рынки, в частности, оказало падение котировок акций технологических компаний США в пятницу, отмечают эксперты.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,1% под влиянием слабой статистики.

Промышленное производство в Китае в ноябре увеличилось на 4,8% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Это самый слабый подъем за 15 месяцев. При этом аналитики ожидали ускорения темпов роста до 5% с 4,9% в октябре, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в стране повысились на 1,3%, что стало минимальным приростом с декабря 2022 года. В октябре показатель поднялся на 2,9%, и эксперты прогнозировали сохранение этих темпов роста в ноябре.

Среди компаний, входящих в расчет Hang Seng, самое существенное падение показывают котировки акций Hansoh Pharmaceutical Group и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 8,2% и 4,9% соответственно.

Стоимость бумаг Semiconductor Manufacturing International Corp. снизилась на 4,4%, Alibaba (SPB: BABA) - на 3,1%, Tencent (SPB: 700) - на 1,8%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,3%.

Самый существенный подъем цены демонстрируют акции Li Ning Co. и Ping An Insurance - на 5,5% и 2,5% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 1,4%.

Значительно опустились котировки акций технологических компаний, включая Softbank Group - на 6,4%, Advantest - на 6,2%, Socionext - на 5,4%, Fujikura - на 5%, Disco Corp. - на 2,6%.

"Это не общеотраслевая слабость акций во всех секторах", - полагает аналитик Nomura Securities Фумика Симидзу. "Создается впечатление, что происходит ротация секторов" и происходит отток инвесторов из крупных технологических компаний, которые так сильно подорожали в этом году, добавила она.

Акции банков дорожают в ожидании повышения базовой процентной ставки Банком Японии в конце этой недели, в том числе стоимость Mitsubishi UFJ Financial выросла на 1,9% и достигла исторического максимума.

Капитализация автопроизводителей также поднялась: Nissan и Toyota - на 2,8%, Honda - на 0,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:33 МСК уменьшилось на 1,3%.

Цена акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 3,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,9%, сталелитейной Posco - на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2,9% и 2,4% соответственно.

Цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск поднимается на $0,32 (0,52%), до $61,44 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,16 (0,26%), до $61,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,29 (0,5%), до $57,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,16 (0,28%), до $57,44 за баррель.

За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире.

США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе.

Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф накануне. В понедельник обсуждение продолжится.

Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.