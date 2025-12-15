.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Инфляция в России по итогам года составит 5,7% - минимум за пять лет - Сбербанк
По предварительным оценкам экспертов Центра макроэкономических исследований Сбербанка, рост потребительских цен за год составит 5,7% против 9,5% в 2024-м. Показатель за 2025 год станет минимальным за последние пять лет, что говорит о выходе...
 
Особый режим эксплуатации зарубежных самолетов просят продлить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся...
 
Минфин не поддержал льготы для операторов торговых центров
Минфин вопреки просьбе отраслевой ассоциации решил не включать управление торговых центров в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на льготу по отчислению страховых взносов. "Коммерсант" ознакомился с письмом замдиректора департамента по...
 
15 декабря 2025 года 09:10

Индексы США упали в пятницу

Индексы США упали в пятницу на массовой продаже ИИ-акций. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник. Нефть дорожает в понедельник утром, Brent торгуется у $61,4 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы продолжали сокращать позиции в бумагах технологических компаний, котировки которых считают завышенными.

Пессимизм по этому поводу усилился после публикации в минувшую среду неоднозначного квартального отчета Oracle Corp. (SPB: ORCL), показавшего неожиданный рост ее капитальных затрат и усугубившего опасения в отношении рентабельности ИИ-инвестиций в целом.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в пятницу также сообщило, что компания перенесла сроки завершения строительства некоторых дата-центров для OpenAI на 2028 год с 2027 года - в значительной степени из-за дефицита рабочей силы и материалов.

Акции Oracle подешевели на 4,5% по итогам торгов.

Капитализация другого игрока в сфере ИИ - Broadcom (SPB: AVGO) - обвалилась на 11,4%. Трейдеры фиксировали прибыль, опасаясь за рентабельность чипмейкера.

Бумаги оператора дата-центров CoreWeave рухнули на 10,1%.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) сократилась на 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,3%, Micron - на 6,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,3%, Palantir - на 2,1%.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) выросла на 2,7%, Adobe Inc. - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%.

Котировки акций Lululemon подскочили на 9,6% после новостей о грядущей отставке CEO и расширении программы buyback на $1 млрд.

Citigroup Inc. (SPB: C) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) нарастили рыночную стоимость на 0,1%, Eli Lilly (SPB: LLY) - на 1,8%, GE Aerospace - на 4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,8%, Warner Bros. Discovery - на 1,7%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1,2%. Paramount сократила ее на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу понизился на 0,51% и составил 48458,05 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,07% - до 6827,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,69% и составил 23195,17 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают негативную динамику в первую торговую сессию недели.

Отрицательное влияние на рынки, в частности, оказало падение котировок акций технологических компаний США в пятницу, отмечают эксперты.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,1% под влиянием слабой статистики.

Промышленное производство в Китае в ноябре увеличилось на 4,8% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Это самый слабый подъем за 15 месяцев. При этом аналитики ожидали ускорения темпов роста до 5% с 4,9% в октябре, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в стране повысились на 1,3%, что стало минимальным приростом с декабря 2022 года. В октябре показатель поднялся на 2,9%, и эксперты прогнозировали сохранение этих темпов роста в ноябре.

Среди компаний, входящих в расчет Hang Seng, самое существенное падение показывают котировки акций Hansoh Pharmaceutical Group и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 8,2% и 4,9% соответственно.

Стоимость бумаг Semiconductor Manufacturing International Corp. снизилась на 4,4%, Alibaba (SPB: BABA) - на 3,1%, Tencent (SPB: 700) - на 1,8%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,3%.

Самый существенный подъем цены демонстрируют акции Li Ning Co. и Ping An Insurance - на 5,5% и 2,5% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 1,4%.

Значительно опустились котировки акций технологических компаний, включая Softbank Group - на 6,4%, Advantest - на 6,2%, Socionext - на 5,4%, Fujikura - на 5%, Disco Corp. - на 2,6%.

"Это не общеотраслевая слабость акций во всех секторах", - полагает аналитик Nomura Securities Фумика Симидзу. "Создается впечатление, что происходит ротация секторов" и происходит отток инвесторов из крупных технологических компаний, которые так сильно подорожали в этом году, добавила она.

Акции банков дорожают в ожидании повышения базовой процентной ставки Банком Японии в конце этой недели, в том числе стоимость Mitsubishi UFJ Financial выросла на 1,9% и достигла исторического максимума.

Капитализация автопроизводителей также поднялась: Nissan и Toyota - на 2,8%, Honda - на 0,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:33 МСК уменьшилось на 1,3%.

Цена акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 3,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,9%, сталелитейной Posco - на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2,9% и 2,4% соответственно.

Цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск поднимается на $0,32 (0,52%), до $61,44 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,16 (0,26%), до $61,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,29 (0,5%), до $57,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,16 (0,28%), до $57,44 за баррель.

За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире.

США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе.

Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф накануне. В понедельник обсуждение продолжится.

Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


15 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста в район 2750п по индексу МосБиржи в ожидании новостей
Москва. 15 декабря. Российский рынок акций в понедельник умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2750 пунктов, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля.    читать дальше
15 декабря 2025 года 19:16
Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем на данных ЦБ о снижении профицита торгового баланса
Москва. 15 декабря. Китайский юань сумел отыграть потери середины дня и завершить торги понедельника умеренным повышением. Рубль, напротив, опустился на Московской бирже по итогам сессии на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,282 руб., что на 4,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
15 декабря 2025 года 19:01
Вероятный диапазон для рубля на текущей неделе - 78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань - УК "Первая"
78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюкк. "В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, продолжат оказывать влияние такие устойчивые факторы, как геополитика, уровень процентных ставок, предложение валюты экспортерами, - полагает...    читать дальше
15 декабря 2025 года 18:32
Ожидается снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу - "Т-Инвестиции"
Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. до 16% на заседании 19 декабря, говорится в комментарии. Дальнейшее смягчение у экспертов не вызывает вопросов, но его тактика будет определяться балансом взглядов Банка России на рецессионные, кредитные и инфляционные риски. По...    читать дальше
15 декабря 2025 года 18:00
Потенциальный доход облигаций АПРИ может достичь 35% за год - "БКС МИ"
Потенциальный доход выпуска облигаций ПАО "АПРИ" серии 002Р-11 может достичь 35% за год, говорится в инвестидее аналитиков "БКС Мир инвестиций". Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" в августе разместил рублевый выпуск серии 002Р-11 с фиксированным ежемесячным купоном 25%. Выпуск...    читать дальше
15 декабря 2025 года 17:31
Акции Аэрофлота в настоящее время переоценены - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", бумаги компании в настоящее время переоценены, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал достаточно хорошие операционные результаты за ноябрь. Динамика пассажирооборота позитивная, но...    читать дальше
15 декабря 2025 года 17:09
Цена акций "Полюса" готова к обновлению исторических максимумов - "Велес Капитал"
Котировки акций ПАО "Полюс" готовы к обновлению исторических максимумов с перспективой развития восходящего движения при соответствующих фундаментальных факторах, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Бумаги эмитента до 22 декабря 2025 года торгуются с...    читать дальше
15 декабря 2025 года 16:33
ПСБ умеренно негативно оценивает акции Соллерса
Банк ПСБ с умеренным негативом оценивает перспективы котировок акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Менеджмент эмитента ожидает, что по итогам всего 2025 года продажи автомобилей снизятся примерно на 20% (в середине года компания решила сократить производственную...    читать дальше
15 декабря 2025 года 15:40
Акции ТМК, Самолета и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), ГК "Самолет" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. "Префы" "Транснефти" двигаются в краткосрочном восходящем тренде, который начался после...    читать дальше
15 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем перешел к коррекционному повышению, несмотря на снижение нефти и новые санкционные риски
Москва. 15 декабря. Китайский юань развернулся вниз и умеренно снижается на Московской бирже днем в понедельник; рубль перешел к повышению и подрастает в рамках коррекции после падения более чем на 4% по итогам предыдущей недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2105 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
15 декабря 2025 года 15:07
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15,5% в декабре 2025г - "Эйлер"
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15,5% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считают в аналитической компании "Эйлер". "ЦБ в пятницу объявит решение по ключевой ставке. С одной стороны, инфляция заметно отклоняется вниз от его прогноза (вероятность ее ухода ниже 6%...    читать дальше
15 декабря 2025 года 14:34
Выплата дивидендов по акциям Соллерса за 2025г маловероятна - инвестбанк "Синара"
Выплата дивидендов по акциям "Соллерса" за текущий год маловероятна ввиду прогнозируемой околонулевой чистой прибыли, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды. "Заявленные генеральным директором эмитента Николаем Соболевым (в интервью журналистам) ориентиры...    читать дальше
15 декабря 2025 года 13:55
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $135,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Lam Research выросли на 21% с конца ноября на фоне новостей...    читать дальше
15 декабря 2025 года 13:30
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании - "Цифра брокер"
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16% на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России -...    читать дальше
15 декабря 2025 года 13:05
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Citigroup весьма уверенно смотрится в финансовом плане в этом...    читать дальше
