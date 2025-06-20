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20 июня 2025 года 19:24

Рубль в пятницу немного опустился в паре с юанем на фоне упавшей нефти, в течение дня торговался в узком коридоре

Москва. 20 июня. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел на фоне упавшей нефти. Участники рынка анализировали новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), заявления представителей властей относительно валютного курса и выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании форума.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,8985 руб., что на 5,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,77 копейки, до 78,5016 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,76 копейки, до 90,1356 руб./EUR1.

"В течение недели курс рубля сохранял стабильность, торгуясь в узком диапазоне 10,85-10,90 руб./юань. Экспирация валютного фьючерса и рост цен на нефть не оказали заметного влияния на рынок. Со следующей недели поддержку рублю может начать оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам (30 июня), хотя в мае эффект от этого был минимальным. Кроме того, ЦБ 27 июня опубликует параметры операций с валютой в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года (зеркалирование расходования средств ФНБ). В первом полугодии эта статья формировала около половины объема продаж валюты ЦБ. По нашим ожиданиям, она может сократиться, что приведет к сокращению чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила примерно на 2 млрд руб./день (с 7,4 млрд руб./день в июне)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Рубль пока сохраняет силу и не подает признаков разворота, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"На валютном рынке рубль, несмотря на многочисленные комментарии представителей бизнес-кругов о завышенности текущего курса, сохраняет силу и пока не подает признаков разворота, - отмечает эксперт в комментарии. - Возможно, продажи в рубль вернутся в случае усиления геополитической напряженности, связанной с украинским конфликтом или активного смягчения монетарных условий в РФ. Ближайшие важные поддержки для юаня, доллара и евро остаются у 10,60 руб., 75 руб. и 86,86 руб. соответственно".

Курс пары юань/рубль может уйти в диапазон 11,5-12 руб. за юань на горизонте до конца текущего лета, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Китайская валюта может пойти на восстановление на фоне перспектив сужения экспорта, расширения импорта, корректировки бюджетного правила и секвестра ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает он.

"По нашим оценкам, на внебиржевом рынке сейчас формируется "пологое дно" перед разворотом курсов. Ориентиры на сезон - возврат доллара в область 85-90 руб./$1, евро может вернуться в границы 95-100 руб./EUR1. Верхние уровни прогнозных диапазонов вероятны ближе к концу лета", - пишет Зельцер.

Стратегическая задача на 2025 год - переход к сбалансированному росту, инфляция в России снижается быстрее ожиданий, началось смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), нельзя допустить реализации рисков стагнации или рецессии в экономике РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

По его словам, годовая инфляция снизилась на 16 июня до 9,6%. "Здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия ЦБ", - отметил президент. "Вместе с тем на что хотел бы обратить внимание - инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению ДКП", - добавил Путин.

"Вместе с тем некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить", - подчеркнул Путин. По его словам, "нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста, естественно при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности".

Текущий курс рубля "достаточно крепкий", но сложно назвать оптимальный курс для экономики, правительство не может напрямую влиять на него и ожидает смягчения ДКП на фоне низкой инфляции, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"Цифру конкретную я бы не называл (оптимального курса - ИФ). Но в целом я тоже считаю, что курс крепкий достаточно", - ответил он на вопрос, согласен ли с мнением главы Сбербанка (MOEX: SBER) Германа Грефа, что равновесным курсом сейчас для экспортеров и бюджета было бы более 100 рублей за доллар.

"На это (курс - ИФ) влияют определенные факторы, в том числе жесткая ДКП, высокие ставки по депозитам и низкий спрос, особенно на импорт. Конкретно влиять на курс мы (правительство - ИФ) прямым способом не можем", - заявил Новак.

"Мы видим, что экспортеры сегодня в результате крепкого курса находятся в трудном положении, в целом это, конечно, тоже влияет на экономику и влияет в первую очередь на снижение инфляции - то, что мы наблюдаем", - сказал вице-премьер.

"Поэтому мы в первую очередь надеемся на то, что у нас будет смягчаться ДКП в результате того, что уже инфляция показывает низкий уровень, и это в свою очередь будет влиять в том числе и на курс", - заявил Новак.

Греф в пятницу заявил, что "курс далек от равновесия сегодня". "Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 "плюс" рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар", - сказал Греф. Текущее укрепление рубля влияет на экспортеров и бюджет, добавил глава Сбербанка.

"Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли, и в первую очередь мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение", - отметил Греф.

Равновесным является тот курс, который существует в моменте, даже если он не соответствует чьим-то пожеланиям, заявил в свою очередь "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в кулуарах форума.

"Равновесный курс рубля - это не мое или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, - и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - сказал Ганган.

Он отметил, что высокая ключевая ставка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт. "Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности", - подчеркнул глава департамента.

Ослабление рубля, выгодное для одних экономических агентов, не является отражением того, что оно приемлемо для всей экономики в целом.

"То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - заявил Ганган.

"Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией. Так как от низкой инфляции выигрывают все, и граждане, и бизнес", - подчеркнул он.

Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 4% ближе к концу 2026 года, но сейчас важнее смотреть на текущие темпы роста цен, заявил кроме того директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ.

"Мы предполагаем, что текущие темпы роста цен в пересчете на год будут вблизи 4% в конце этого года. Это означает, что от этого момента и далее инфляция примерно будет у нашей цели и по 2026 году будет 4%, но поскольку в течение этого года инфляция будет постепенно снижаться и уходить к базе, то устойчивый показатель 4% год к году мы увидим, конечно, ближе к концу 2026 года, во второй половине 2026 года. Могут быть определенные месячные флуктуации", - сообщил Ганган.

Банк России объявит параметры операций с валютой в рамках бюджетного правила на II полугодие 2025 года в конце следующей недели, заявил также Ганган в кулуарах делового завтрака Сбербанка. Он напомнил, что ЦБ традиционно объявляет параметры операций с валютой на следующее полугодие в конце текущего полугодия.

ЦБ в первом полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей (во II полугодии 2024 года этот объем корректировался на продажи в размере 8,4 млрд рублей в день).

Цена на нефть марки Brent продолжает активно дешеветь к вечеру пятницы на ослаблении опасений, связанных с участием США в конфликте между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снижается на 2,63%, до $76,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), увеличились в цене к этому времени на 0,15% от уровня закрытия сессии в среду, до $75,21 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Нефть резко подорожала в четверг, а цены на Brent достигли максимума с конца января. Поддержку нефтяным котировкам последние дни оказывает обеспокоенность участников рынка тем, что расширение ирано-израильского конфликта может привести к перебоям в поставках через Ормузский пролив.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 июня упала на 8 базисных пунктов, до 19,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила в пятницу на 4 базисных пункта, до 20,64% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,4% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 21,97% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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