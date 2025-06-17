Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену нефти Brent к росту до $80/барр. и выше - Freedom Finance Global

Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену нефти Brent к росту до $80/барр. и выше, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Ключевых российских производителей нефти не устраивает текущий уровень цен на нефть, заявил первый зампред правительства РФ Александр Новак, - отмечает эксперт. - И это неудивительно: так как в мае средняя цена нефти Brent составляла $63 за баррель, то есть всего на 5% выше цены отсечения по бюджетному правилу в РФ, а средняя цена российской Urals для расчета НДПИ была установлена на уровне $52 за баррель".

По мнению Мильчаковой, текущие цены на нефть невыгодны не только российским, но и компаниям партнеров России по ОПЕК+. Из этого следует, что страны этой организации при дальнейшем снижении котировок могут принять решение о приостановке увеличения квот на добычу. Однако на фоне ирано-израильского конфликта есть вероятность, что цены пойдут в рост и без вмешательства ОПЕК+, считает эксперт.

"Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену Brent к росту до $80 за баррель и выше, что, несомненно, окажется выгодно для всех ключевых производителей нефти и в России, и за рубежом", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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