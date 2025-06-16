Рубль по итогам волатильных торгов понедельника лишь слегка поднялся в паре с юанем на фоне сильных ценовых колебаний на рынке нефти

Москва. 16 июня. Китайский юань не смог удержать рост середины торговой сессии и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль, напротив, сумел отыграть эти потери и вернуться к небольшому повышению, несмотря на корректирующуюся вниз нефть. Ее котировки продолжают умеренно снижаться после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,89 руб., что на 0,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 июня на 49,61 копейки, до 78,5067 руб./$1, и увеличил курс евро на 93,7 копейки, до 90,9438 руб./EUR1.

"Рубль открылся вверх к юаню, обновив максимум с прошлой среды. Однако развить импульс укрепления не удалось: российская валюта быстро сдала позиции, но удержалась от более серьезного ослабления и понесла лишь небольшие потери. Сырьевой фактор с прошлой пятницы существенно улучшился для рубля благодаря серьезному подорожанию нефти, вызванному обострением конфликта между Израилем и Ираном. Однако это лишь через несколько месяцев позитивно скажется на притоке иностранной валюты от экспорта, сейчас же он должен быть на относительно низком уровне из-за падения нефтяных цен, произошедшего в предыдущие месяцы. В то же время импорт пока восстановился недостаточно быстро, чтобы существенно увеличить спрос на инвалюту. Этому препятствует по-прежнему относительно слабая потребительская активность, давление на которую продолжают оказывать жесткие денежно-кредитные условия. Таким образом, на российском валютном рынке способно сохраняться равновесие между спросом на валюту и ее предложением. В результате пара "юань-рубль" может продолжить консолидироваться в диапазоне предыдущих трех недель 10,78-11,08 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в апреле 2025 года достигла нового максимума - 56,2%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в марте на уровне 53,7%, следует из предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Доля платежей в рублях за российский экспорт в апреле выросла до рекордно высоких 52,3%, впервые больше половины стоимости месячного экспорта покупатели оплатили рублями.

Суммарно доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в апреле выросла до рекордных 54,0%, превысив прежний максимум, зафиксированный в марте (51,5%), когда впервые более половины расчетов во внешней торговле РФ были выполнены в национальной российской валюте.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2025 года составило $21,9 млрд, что на 29,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $30,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2025 года составило $39,5 млрд, что на $7,1 млрд, или на 15,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($46,6 млрд).

Профицит торгового баланса в апреле 2025 года относительно уточненного показателя марта, а также апреля 2024 года (эти два показателя совпали - $11,8 млрд) меньше на 23,7%.

Минэкономразвития РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при сохранении текущей динамики возможна его корректировка до ниже 7%, при этом правительство ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики "при наличии соответствующих рыночных условий", говорится в опубликованном на сайте кабинета министров релизе по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике.

На совещании также были затронуты вопросы "формирования доходов бюджета с учетом волатильности мировых цен на нефть, работы различных отраслей промышленности в условиях жесткой денежно-кредитной политики, а также необходимости учета фактора отложенного спроса в прогнозе экономических данных".

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. С начала месяца к 9 июня цены выросли на 0,04%, с начала года - на 3,60%.

Из данных за 9 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 июня замедлилась до 9,73% с 9,88% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,71%, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник, однако чуть менее заметными темпами, чем в середине дня.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опустилась на 2,33%, до $72,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на 2,25%, до $71,34 за баррель.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран обмениваются ударами с прошлой пятницы. Тем временем критически объекты экспортной инфраструктуры Ирана пока не пострадали, а Тегеран не стал объявлять о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти.

Пока существенного сокращения судоходства через Ормузский пролив не наблюдается. По данным Joint Maritime Information Center (JMIC), 15 июня через пролив прошло 111 судов по сравнению со 116 судами 12 июня.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 июня выросла на 8 базисных пунктов, до 19,88% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц снизилась на 4 базисных пункта, до 20,79% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт, до 22,02% годовых.