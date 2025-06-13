ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"Актуализация стратегии компании умеренно позитивна и отражает изменения в соответствии с текущими реалиями. Полагаем, что в текущем году "Аэрофлот" перевезет 56,7 млн пассажиров (+2,5% г/г) за счет увеличения частоты внутренних и открытия новых международных рейсов, - указывает аналитик. - Мы по-прежнему считаем, что в долгосрочной перспективе эмитент является основным бенефициаром потепления на геополитической арене, таргет по его бумагам на двенадцать месяцев сохраняем на уровне 85 рублей за штуку".

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