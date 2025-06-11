"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 347 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале главного аналитика брокера Кирилла Комарова.

Эмитент опубликовал отчет за май и пять месяцев 2025 года по РСБУ. В динамике есть небольшое замедление роста показателей, однако это естественно в актуальной макроэкономической ситуации, отмечает эксперт. Рентабельность капитала банка составила 22,3%, продемонстрировав снижение с 22,5% в прошлом месяце.

По мнению Комарова, для акций Сбербанка это некритично. "Тем более что впереди дивиденды и рынок вряд ли будет как-то реагировать на отчетность. Общий фон на рынке и макроэкономическая ситуация сейчас более важны для котировок", - отмечает он в обзоре брокера.

Банк выплатит рекордные 34,84 руб./акцию (сумма одинаковая для обыкновенных акций и "префов"), доходность составит более 11%, указывает эксперт "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.