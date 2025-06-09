Райффайзенбанк сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 16% к концу 2025г

Райффайзенбанк сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 16% годовых к концу текущего года, говорится в комментарии аналитиков.

"В целом, на наш взгляд, настрой регулятора выглядит более позитивным, чем раньше. Фактически, стартовал новый цикл смягчения политики, но ЦБ все же сохраняет консерватизм. Тем не менее мы не видим причин менять наш прогноз и по-прежнему ждем снижения ключевой ставки до 16% годовых к концу текущего года", - пишут эксперты.

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