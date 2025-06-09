ПСБ сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 18% на конец 2025г

Банк ПСБ пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитиков.

"ЦБ предвосхитил ожидания и снизил ставку до 20%. Снижение достаточно умеренное и скорее отражает сохранение жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) в условиях заметного замедления текущей инфляции. Сигнал регулятора о дальнейших действиях остался ненаправленным. Это значит, что на следующем заседании возможны как продолжение снижения ключевой ставки, так и пауза, - указывают эксперты. - Смягчение ДКП Банк России, вероятно, будет проводить очень поступательно и осторожно. Несмотря на то что регулятор перешел к снижению ключевой ставки несколько раньше наших ожиданий, оснований менять ее прогноз на конец 2025 года мы пока не видим и сохраняем его на уровне 18% годовых".

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