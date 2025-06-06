Рубль в пятницу немного опустился в паре с юанем, не отреагировал на решение ЦБ снизить ставку до 20% годовых

Москва. 6 июня. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль немного опустился. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,007 руб., что на 3,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 4,31 копейки, до 79,1703 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,81 копейки, до 90,3954 руб./EUR1.

Российская валюта не отреагировала на решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, так как такой исход заседания не исключался среди нескольких возможных. Так, большинство аналитиков ожидали сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, однако часть экспертов допускала ее снижение на 100-200 базисных пунктов - до 19-20%.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в релизе регулятора относительно решения по ключевой ставке.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Жесткая политика Центробанка и действие бюджетного правила приводят к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Профицит внешней торговли в марте-апреле немного уменьшился из-за снижения цен на основные товары российского экспорта - нефть, некоторые металлы и уголь. Динамика импорта по-прежнему сдержанная, и это связано в первую очередь с нашей жесткой политикой", - отметила она.

"Жесткая политика также ведет к высокому спросу на рублевые активы. Разница между ставками в рублях и в других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгодней сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте", - продолжила Набиуллина.

"Наряду с действием бюджетного правила это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть", - резюмировала глава Банка России.

"По итогам текущей недели курс рубля почти не изменился (несмотря на отдельные колебания в середине недели) и закончил торги в пятницу вблизи 11 за юань. Сегодняшнее решение ЦБ по ставке (снижение на 100 б.п.) не оказало значимого влияния на динамику курса: рубль, наоборот, даже перешел к укреплению (1,2% за 4 часа после этого). По всей видимости, рынок считает данное снижение ключевой ставки лишь "номинальным", а сохранение нейтрального сигнала пока оставляет неясной скорость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При этом рост чистых продаж валюты ЦБ РФ до 7,4 млрд руб./день с 6,6 млрд руб./день также не окажет существенного влияния на рубль ввиду незначительного изменения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 100-200 б.п. до 18-19% в июле, полагает эксперт Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев.

Аналитик ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания возобновят снижение.

"Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку еще на 100-200 б.п., до 18-19%. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%, - прогнозирует Васильев. - Геополитический фактор и состояние мировой экономики являются основными факторами неопределенности для прогноза. Низкие цены на нефть и другое сырье создают риски более слабого рубля и более высокой инфляции".

В то же время прогресс в геополитике, по мнению аналитика банка, может привести к более крепкому курсу рубля, более быстрому замедлению инфляции и более быстрому снижению ключевой ставки.

"Решение ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля, - указывает стратег. - Ключевая ставка остается высокой и продолжит оказывать поддержку рублю. Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для закупки импорта и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6,6 млрд руб. в день. Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 10,6-11,5 за юань, 76-83 за доллар и 87-95 за евро".

Цены на нефть уверенно растут вечером в пятницу после выхода макроэкономической статистики в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повысилась на 1,82%, до $66,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 2,05%, до $64,66 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные в пятницу сильные данные по американскому рынку труда, показавшие рост числа рабочих мест в стране в мае выше ожиданий. Статистика ослабила экономические опасения и поддержала оптимизм в отношении спроса на энергоресурсы.

Кроме того, в течение недели ожидается встреча для обсуждения торговых вопросов между представителями США и Китая, что положительно влияет на рынок.

Его участники также следят за ситуацией в Канаде, где нефтедобывающие компании были вынуждены приостановить добычу на некоторых месторождениях в провинции Альберта из-за лесных пожаров. В связи с бедствиями объемы нефтедобычи в стране снизились на 7%, пишет Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 июня осталась на прежнем уровне - 20,79% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу поднялась на 1 базисный пункт - до 21% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки три и шесть месяцев также не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 21,63% и 22,09% годовых.