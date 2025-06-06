Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за нейтрального сигнала ЦБ РФ по ДКП

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ в пятницу упал из-за закрытия позиций игроками, не получившими ожидаемого смягчения риторики от Банка России, который снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), но не дал направленного сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП); сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи после короткого взлета выше 2900 пунктов развернулся и скатился ниже 2800 пунктов; лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-6,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-6,4%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-5,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2786,16 пункта (-2,5%, максимум дня - 2910,52 пункта), индекс РТС - 1108,63 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 июня, составил 79,1703 руб. (+4,31 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5-2,2%, курс доллара от ЦБ РФ вырос на 0,55 рубля.

Подешевели в пятницу также акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,9%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4% и -3,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,7% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций в связи с получением убытка за 2024 год, сообщила компания.

Банк России оставил заявление без направленного сигнала по ДКП и убрал из пресс-релиза прогноз по инфляции на 2025 год (ранее ждал ее на уровне 7-8%). Также ЦБ оставил в заявлении фразу о продолжительном периоде проведения жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными; снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть при усилении торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через курс. Также регулятор отметил, что дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, у ЦБ стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов, но жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться длительное время.

Европейский союз рассматривает возможность добавления России в "серый список" стран со слабым контролем за отмыванием денег, поскольку законодатели Брюсселя стремятся усилить финансовое давление на Москву, сообщило в пятницу издание Financial Times. Представители Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность такого шага, за который выступает большинство членов Европейского парламента. Но решение еще не принято, подчеркнули они.

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недовольство тем, как развивается ситуация на Украине, но отметил, что надеется на успешное урегулирование конфликта.

Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попытался уговорить собеседника не отвечать на недавние украинские удары по российским аэродромам. Однако Путин предупредил его, что РФ ответит на эти удары.

Трамп также заявил, что если в США поймут, что сделки по украинскому урегулированию добиться не получается, то Вашингтон может ввести жесткие меры как в отношении России, так и в отношении Украины.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в пятницу упал, поскольку ЦБ снизил ставку, но не смягчил сигнал по ДКП. "Реакция на снижение ключевой ставки оказалась сдержанной, а рынок скорректировался на факте. Ряд компаний (например, застройщики или финансовый сектор), исходя из динамики котировок, уже ранее отыграли возможное смягчение действий регулятора. Дополнительное давление продолжает оказывать крепкий рубль", - констатирует эксперт.

Акции "Магнита" (-1,5%) снизились меньше рынка после новостей о том, что компания может продать гипермаркеты в пользу "Ленты" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (-2%). Упали акции "Сургутнефтегаза" - компания раскрыла отчет по РСБУ за I квартал, в рамках которого получила убыток в 439 млрд руб.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций в пятницу увеличил волатильность: амплитуда движений индекса МосБиржи превысила 120 пунктов, а объем торгов составил более 160 млрд рублей.

Снижение ставки ЦБ позитивно для рынка акций, несмотря на жесткость сигнала, сопроводившего решение регулятора. Сразу после решения регулятора индекс МосБиржи взмыл выше 2900 пунктов, но затем резко развернулся. Фиксация прибыли могла быть связана с приближением выходных и санкционными новостями. Как стало известно в пятницу, Еврокомиссия к концу месяца может представить новые антироссийские санкции, отметил Шепелев.

Тем временем, цены на нефть предприняли попытку оторваться вверх от $65 за баррель, тогда как импульсы ослабления рубля пока не получают развития, инвалюты остаются недалеко от многомесячных минимумов. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США в ходе телефонной беседы договорились ускорить торговые переговоры. В понедельник в Китае обнародуют блок важной статистики за май, в том числе ИПЦ и данные по торговому балансу. На российском рынке в этот день через дивидендный "гэп" пройдут акции "Интер РАО", "ФосАгро", "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN), Novabev и "Акрона" (MOEX: AKRN).

"Следующая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, в связи с чем активность торгов может быть ниже обычной. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 июня - 2775-2900 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, ЦБ РФ снизил ставку, но не стал смягчать сигнал, сообщив, что в дальнейшем решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Таким образом, следующее решение по ставке может быть любым и будет определяться выходящими данными. Также регулятор по-прежнему ориентирует рынок на длительный период жесткой ДКП. Рынки облигаций с фиксированным купоном и акций отреагировали позитивно, но затем скорректировались.

В базовом сценарии предполагается, что основная фаза перехода экономики РФ к более медленному росту завершается, отмечает аналитик. В ближайшие месяцы ожидается стабилизация темпов роста индикаторов экономической активности. Рубль, вероятно, будет оставаться сильным дольше, чем предполагалось ранее, что позволит Банку России быстрее принимать тактические решения по снижению ключевой ставки. В результате в обновленном базовом сценарии ожидается, что Банк России продолжит снижение ключевой ставки на трех ближайших заседаниях (в июле, сентябре и октябре). В результате к концу года ключевая ставка составит 17%, а среднее значение по году составит 19,5%, что соответствует нижней границе прогноза Банка России, считает Ващелюк.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, снижение ставки ЦБ на 1 п.п. оказалось сильнее большинства прогнозов и стало следствием более устойчивого замедления инфляции (в годовом выражении она опустилась ниже 10%). Все основные компоненты инфляции (базовый рост цен, сезонные поправки) говорят о том, что пик роста цен пройден еще в начале весны. При этом, ЦБ не отменяет цели доведения инфляции до таргета в 4% в 2026 году, что все еще выглядит амбициозной задачей, считает эксперт.

Помимо замедления инфляции, в пользу снижения ставки сыграло охлаждение экономики (падение темпов роста ВВП сильнее прогнозов), более слабый, чем прогнозировал ЦБ, рост денежной массы, устойчиво крепкий рубль и падение темпов кредитования. Во многом это связано с долгим удержанием высокой ставки, которая подавила кредитную активность и потребительский спрос, отмечает Бахтин.

"ЦБ по-прежнему фокусируется на том, что инфляционные ожидания остаются выше средних. Бизнес и население закладывает в своих прогнозах двузначный рост цен. И хотя это привычная картина для опросов, но ЦБ хочет увидеть устойчивое движение ожидаемой инфляции вниз. Это говорит о том, что на следующем заседании в июле может быть взята очередная пауза, а ставка сохранится на текущем уровне", - считает эксперт.

В целом, ЦБ остается осторожным и не хочет нарушить сложившийся на рынке баланс, но все же решился сделать первый шаг к "мягкому" циклу. Если макроэкономические индикаторы позволят это сделать, то снижение ставки на ближайших заседаниях продолжится, но, по всей видимости, будет более медленным, например, с шагом 0,25-0,5 п.п. "В среднем по году ключевая ставка составит 19,5%. Учитывая, что в первой половине года она держалась на отметке 21%, во второй половине года мы увидим ставку около 18%. К декабрю она может быть доведена до 17%, но влияние на рынок это окажет уже в 2026 году", - заключил представитель "Гарда Капитал".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сохранение жесткого тона ЦБ РФ вызвало эмоциональные распродажи акций, рынок к окончанию основных торгов ускорил коррекционное падение. По итогам недели индексы МосБиржи и РТС после пятничного обвала вышли в "минус" вслед за достижением максимумов с середины мая и конца апреля соответственно.

Покупки на рынке по ходу недели поддержали новости о проведении телефонного разговора Путина и Трампа, который позволяет надеяться на сохранение сдержанной санкционной позиции США по отношению к РФ, а также очередной раунд прямых переговоров с Украиной, который пока, впрочем, не привел к значительным прорывам. Краткосрочная фиксация прибыли в пятницу ускорилась после заявлений главы регулятора Набиуллиной о сохранении возможности нового ужесточения монетарной политики, отмечает аналитик.

"Пятничная реакция, однако, представляется чересчур эмоциональной. Вполне возможно, что в ближайшие сессии инвесторы попытаются вернуться к покупкам, если это позволит сделать геополитический фон. ЦБ РФ, наконец, перешел к циклу смягчения политики, а перспективы дальнейших действий регулятора помогут оценить данные по потребительской инфляции страны за май в следующую среду", - заключила Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, индекс МосБиржи не смог удержаться выше 100-дневной скользящей средней и переломить среднесрочный нисходящий тренд, вновь перейдя к коррекции. Ближайший уровень поддержки индекс МосБиржи может нащупать в районе 2750 пунктов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,6-0,8%, DAX просел на 0,1%), "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 1-1,1%).

Биржи Южной Кореи в пятницу были закрыты в связи с праздником (День памяти).

Накануне состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам. Американский лидер оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены вернулись к росту на ослаблении опасений относительно затяжного торгового конфликта между США и Китаем.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,5 за баррель (+1,8% и +0,7% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $64,62 за баррель (+2% и +0,8% накануне).

Трамп заявил, что разговор с Си касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

Участники рынка также следят за ситуацией в Канаде, где нефтедобывающие компании были вынуждены приостановить добычу на некоторых месторождениях в провинции Альберта из-за лесных пожаров.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-6,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,2%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-4,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,3%), бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,2%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,1%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (-4%).

Просели акции "Магнита" (-1,5%) после локального роста утром на сообщениях СМИ о планах ритейлера "Лента" (-2%) приобрести гипермаркеты сети "Магнит" (MOEX: MGNT).

Как сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на розничном рынке, ритейлер "Лента" рассматривает возможность приобретения гипермаркетов сети "Магнит", которая планирует избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания "Магнит" заявляла о планах увеличивать число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый).

Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 160,55 млрд рублей (из них 30,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 26,32 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 15,88 млрд рублей на акции "ПИКа").