.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного понижается в паре с юанем, не отреагировал на решение ЦБ снизить ставку до 20% годовых
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в апреле выросло на 1,5%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 1,5% после повышения на 0,8% в марте, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались немного лучше ожиданий экономистов, ожидавших повышение на 1,3%
 
Минфин знает, как уменьшить дефицит бюджета
Министерство финансов нашло способ уменьшить дефицит бюджета. Оно планирует получать больше дохода от управления временно свободными средствами, следует из проекта постановления правительства, пишут "Известия". Речь о деньгах, которые уже поступили...
 
В России резко сократились площади гипермаркетов
В 1-м квартале 2025 г. пощадь торговых площадей гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров сократилась на 99800 кв. м к аналогичному периоду 2024 г. - до 5,2 млн кв. м. Это следует из отчета Infoline, пишут "Ведомости". Общее число магазинов...
 
Колл-центры банков ищут способ сэкономить на операторах
Востребованность в РФ банковских контакт-центров растет, пишет "Коммерсант". По данным Frank RG, в 2024 году число среднемесячных обращений в банковские контакт-центры достигло 50,4 млн, прибавив за год 7,3%. В предыдущие периоды рост обращений был...
 
06 июня 2025 года 15:24

Рубль днем немного понижается в паре с юанем, не отреагировал на решение ЦБ снизить ставку до 20% годовых

Москва. 6 июня. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем в пятницу, рубль немного снижается. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9945 руб., что на 2,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 10 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,46 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 8 копеек, до 90,84 руб./EUR1.

Российская валюта не отреагировала на решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, так как такой исход заседания не исключался среди нескольких возможных. Так, большинство аналитиков ожидали сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, однако часть экспертов допускала ее снижение на 100-200 базисных пунктов - до 19-20%.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в релизе регулятора относительно решения по ключевой ставке.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в апреле, марте, феврале 2025 года и декабре 2024 года сохранил ставку на уровне 21%, в октябре 2024 года повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля 2024 года Банк России поднял ставку с 16% до 18%. На предыдущих заседаниях в 2024 году оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года.

"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, но не стал смягчать сигнал. В пресс-релизе регулятор сохранил формулировку сигнала, согласно которой в дальнейшем решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Таким образом, следующее решение по ставке может быть любым и будет определяться выходящими данными. Также регулятор по-прежнему ориентирует рынок на длительный период жесткой денежно-кредитной политики. Комментарии Банка России по поводу снижения инфляционного давления и величины отклонения от траектории сбалансированного роста стали более уверенными. Регулятор также смягчил оценку проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Решение Банка России было воспринято валютным рынком нейтрально. Рынки облигаций с фиксированным купоном и акций отреагировали позитивно, но затем скорректировались. В дальнейшем финансовые рынки будет следить за комментариями Банка России на пресс-конференции и новыми данными", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть немного снижаются днем в пятницу после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшилась на 0,09%, до $65,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,17%, до $63,26 за баррель.

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

Поддержку рынку нефти также оказало сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+.

Эб вч


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 июня 2025 года 19:39
Попытка рынка акций РФ подрасти в начале июня завершилась откатом на решениях ЦБ РФ по ДКП
Рынок акций РФ в первую торговую неделю июня попытался подрасти на итогах второго раунда переговоров РФ-Украина в Стамбуле, а также в преддверии заседания ЦБ РФ по монетарной политике; сдерживающим фактором для "быков" выступили опасения затягивания процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Индекс МосБиржи в конце недели локально поднимался выше 2900 пунктов на новостях о решении ЦБ РФ снизить ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), однако далее растерял весь прирост дня и вернулся ниже 2800 пунктов, поскольку регулятор не дал направленного сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП), оставив фразу о продолжительном периоде проведения жесткой ДКП.    читать дальше
.
06 июня 2025 года 19:38
Рубль в пятницу немного опустился в паре с юанем, не отреагировал на решение ЦБ снизить ставку до 20% годовых
Москва. 6 июня. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль немного опустился. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,007 руб., что на 3,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
06 июня 2025 года 19:36
Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за нейтрального сигнала ЦБ РФ по ДКП
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ в пятницу упал из-за закрытия позиций игроками, не получившими ожидаемого смягчения риторики от Банка России, который снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), но не дал направленного сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП); сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи после короткого взлета выше 2900 пунктов развернулся и скатился ниже 2800 пунктов; лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-6,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-6,4%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-5,3%).    читать дальше
.
06 июня 2025 года 18:45
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Qualcomm с прогнозной ценой $178,4
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью $178,4 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "После апрельского падения, вызванного введением американских торговых...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 18:17
Пара рубль/ юань останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Пара рубль/ юань останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань на следующей неделе, а цена Brent может вернуться в диапазон $60-65/барр., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе консолидировался у локальных максимумов на ожиданиях перехода Банка России к снижению...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 17:41
"БКС МИ" понизил оценку перспектив акций Amazon до "нейтральной"
"БКС МИ" понизил оценку перспектив акций Amazon.com Inc. с "позитивной" до "нейтральной", установив целевую цену на уровне $215 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова. "Amazon представила сильные финансовые результаты за I квартал...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 17:01
"Финам" понизил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF до "продавать"
Финам" понизил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $25,9 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 15%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Акции Global X Video Games & Esports ETF с начала года...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 16:20
Возможно снижение ставки ЦБ РФ еще на 100-200 б.п. в июле - Совкомбанк
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 100-200 б.п. до 18-19% в июле, полагает эксперт Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания возобновят снижение. "Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании 25...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 15:27
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5880-6000п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5880-6000 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе благодаря возможному снижению градуса конфликта...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 14:54
ЦБ РФ может понизить ставку до 19% до конца 2025г - Freedom Finance Global
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 19% до конца 2025 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров Банка России 6 июня снизил ключевую ставку (впервые с 2022 года) до 20% годовых. Консенсус аналитиков ожидал в целом, что ключевая ставка будет...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 14:29
Начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ - важнейший фактор для инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"
важнейший фактор для инвесторов, определяющий их стратегии на рынке, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Банк России понизил ключевую ставку до 20%. Наиболее чувствителен к изменению ставки рынок облигаций, - отмечает эксперт в комментарии. - В настоящий момент...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 13:59
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Роснефти до 540 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Роснефти" до 540 рублей за штуку, учитывая низкие цены на нефтяном рынке и более крепкий, чем ожидалось, рубль, сохранили нейтральную оценку бумаг, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Дивиденды за 2024 год - 51,15 рубля...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 13:22
"Финам" подтверждает прогнозные цены "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза на уровнях 35,7 руб. и 63,5 руб. соответственно
"Финам" подтверждает прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровнях 35,7 рубля (потенциал роста составляет 58%) и 63,5 рубля (потенциал роста - 20%) за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил крайне...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 12:49
"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции Сургутнефтегаза
"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции "Сургутнефтегаза", говорится в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Чистый убыток эмитента по отчету за первый квартал 2025 года по РСБУ составил 439 млрд рублей против прибыли 268 млрд годом ранее, все из-за укрепления рубля в указанный...    читать дальше
.
06 июня 2025 года 12:21
"БКС МИ" нейтрально оценивает акции Eli Lilly
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает акции Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $800 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Диабет и ожирение в настоящее время носят характер настоящей эпидемии. На рынке уже появились...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.