Рубль днем немного понижается в паре с юанем, не отреагировал на решение ЦБ снизить ставку до 20% годовых

Москва. 6 июня. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем в пятницу, рубль немного снижается. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9945 руб., что на 2,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 10 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,46 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 8 копеек, до 90,84 руб./EUR1.

Российская валюта не отреагировала на решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, так как такой исход заседания не исключался среди нескольких возможных. Так, большинство аналитиков ожидали сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, однако часть экспертов допускала ее снижение на 100-200 базисных пунктов - до 19-20%.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в релизе регулятора относительно решения по ключевой ставке.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в апреле, марте, феврале 2025 года и декабре 2024 года сохранил ставку на уровне 21%, в октябре 2024 года повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля 2024 года Банк России поднял ставку с 16% до 18%. На предыдущих заседаниях в 2024 году оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года.

"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, но не стал смягчать сигнал. В пресс-релизе регулятор сохранил формулировку сигнала, согласно которой в дальнейшем решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Таким образом, следующее решение по ставке может быть любым и будет определяться выходящими данными. Также регулятор по-прежнему ориентирует рынок на длительный период жесткой денежно-кредитной политики. Комментарии Банка России по поводу снижения инфляционного давления и величины отклонения от траектории сбалансированного роста стали более уверенными. Регулятор также смягчил оценку проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Решение Банка России было воспринято валютным рынком нейтрально. Рынки облигаций с фиксированным купоном и акций отреагировали позитивно, но затем скорректировались. В дальнейшем финансовые рынки будет следить за комментариями Банка России на пресс-конференции и новыми данными", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть немного снижаются днем в пятницу после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшилась на 0,09%, до $65,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,17%, до $63,26 за баррель.

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

Поддержку рынку нефти также оказало сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+.

Эб вч