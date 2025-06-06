Рубль утром понижается в паре с юанем, участники рынка ждут итогов заседания Банка России по ставке

Москва. 6 июня. Китайский юань подрос на Московской бирже утром в пятницу, рубль понизился. Участники рынка находятся в ожидании заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя Банка России Алексея Заботкина.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0235 руб. (+5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,27 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Валютная пара "юань-рубль", скорее всего, закончит текущую торговую неделю в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Что касается динамики пятницы, то на наш взгляд, в начале сессии рубль будет консолидироваться у текущих значений в ожидании решения регулятора по ставке. В рамках нашего базового сценария мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 21% годовых. И в этом случае рубль может продолжить волну восстановления и попытаться закрепиться в диапазоне 10,8-11 руб. в паре с юанем, - пишет эксперт в комментарии. - Если регулятор все же примет решение о смягчении денежно-кредитной политики, это может оказать умеренное давление на рубль. Однако мы не ждем, что тогда основные мировые валюты смогут существенно отойти от текущих уровней. Учитывая это, ожидаем, что пара "юань-рубль" закончит неделю в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань".

Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов - до 19-20%.

Банк России, сохранив ключевую ставку в апреле на уровне 21%, убрал направленный сигнал, оставив только нейтральную формулировку. ЦБ подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом регулятор отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

На июньском заседании совета директоров ЦБ изучит новые данные, набор вариантов по ставке и сигналу будет шире, чем в апреле, заявил незадолго до начала "недели тишины" зампред Банка России Филипп Габуния. "Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил Габуния.

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года, по данным Росстата, составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая. Годовая инфляция, согласно расчетам, 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля).

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень октября-ноября 2024 года. Ценовые ожидания предприятий в мае продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года. Данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса за июнь будут опубликованы уже после заседания совета директоров ЦБ.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 0,46%, до $65,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,54%, до $63,02 за баррель.

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

Поддержку рынку нефти также оказало сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+.