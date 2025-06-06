Индекс Мосбиржи может подняться к 3000п в случае снижения ставки ЦБ РФ в пятницу - "Алор Брокер"

Возможное снижение ключевой ставки по итогам заседания Банка России в пятницу, 6 июня 2025 года, приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Рынок замер в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке. Мы считаем, что вероятность ее снижения выше, чем оставление неизменной с мягкой риторикой. Первый вариант приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших отечественных эмитентов, - пишет эксперт инвесткомпании. - При втором сценарии рынок вновь будет "щупать" локальные минимумы года, где спекулятивные покупки будут оправданы".

И в том, и в другом случае, отмечает Антонов, самое сильное движение ожидается в акциях наиболее закредитованных компаний и девелоперах. Включать их в среднесрочные портфели нет смысла, поскольку для улучшения перспектив бизнеса ставку нужно снизить как минимум вдвое, что практически невероятно в ближайшие месяцы, указывает он в обзоре.

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