Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ

Москва. 6 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних факторов, а также ожиданий итогов июньского заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых при дальнейшем смягчении сигнала на заседании Банка России в пятницу, некоторые эксперты допускают снижение ставки на 100-200 базисных пунктов - до 19-20% годовых.

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии в четверг на негативных данных с рынка труда и слабых квартальных отчетностях ряда компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 247 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с начала октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 235 тыс.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился в 2,2 раза относительно предыдущего месяца - до $61,6 млрд (это самый низкий объем с августа 2023 года). Эксперты в среднем ожидали уменьшения дефицита до $94 млрд. Производительность труда в США в I квартале снизилась на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 6,6%, по окончательным данным Минтруда. Предварительно сообщалось об уменьшении первого показателя на 0,8% и повышении второго на 5,7%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение производительности труда на 0,7% и увеличение стоимости рабочей силы на 5,7%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в пятницу. Биржи Южной Кореи не работают в связи с государственным праздником. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 МСК увеличилось на 0,4%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:10 МСК опустился на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%. Накануне состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам. Американский лидер оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась на 0,4%, до $65,08 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на 0,7%, до $65,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,39%, до $63,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,8%, до $63,37 за баррель.

Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась почти в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,41 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,157 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июня вырос на 0,17% и составил 113,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,2%, поднявшись до 1082,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (+0,71%), "АФК Система-1Р-20" (+0,68%), "Новотранс-001Р-03" (+0,48%) и "СТМ-001Р-02" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,81%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,32%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 с плавающими купонами объемом 5 млрд рублей. Компания 2 июня провела сбор заявок на выпуск. Финальный спред к ключевой ставке ЦБ был установлен в размере 190 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, ставка 1-го купона рассчитывается по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок, плюс спред. Таким образом, ставка 1-го купона составит 22,9% годовых. Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 500 млн рублей. Размещение проходило с 27 мая. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 15% от номинала в дату выплаты 36-го купона.

ООО "Лизинговая компания Спектр" разместило 115 тыс. 544 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала или 57,8% эмиссии. Компания 27 мая провела сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций - серии БО-01 объемом 200 млн рублей и серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску БО-01 будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред 700 базисных пунктов. По выпуску БО-02 установлены фиксированные ежемесячные купоны, ставка 1-го купона - 27,5% годовых (доходность 31,25% годовых). Размещение 2-летних облигаций серии БО-02 завершилось еще в конце мая. Флоатер доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск с фиксированными купонами - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) 9 июня начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов составит 28% годовых. Ставки 13-60-го купонов будут плавающими и определяться как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс спред 4,5% годовых. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 1 млрд рублей.

ООО "Племзавод "Пушкинское" установило ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 23,5% годовых. Эмитент начал размещение 5-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей в марте 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 123,9 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-20-го купонов квартальные, переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала - в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала - в дату завершения 20-го купона.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 12 млн 471,471 тыс. облигаций серии 001Р-17 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 14 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 89,08% займа. Десятилетний выпуск на 14 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,75% годовых до оферты. Ставку 10-11-го купонов перед офертой компания установила в размере 23% годовых. Следующая оферта по выпуску пройдет через год - в июне 2026 года.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ, Екатеринбург, входит в холдинг "Швабе" ГК "Ростех") выкупило по оферте 3 млн 100 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 88,57% займа. УОМЗ разместил 10-летний выпуск облигаций на 3,5 млрд рублей в июне 2022 года. По выпуску предусмотрены плавающие полугодовые купоны. Ставка 7-10-го купонов определяется как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ, плюс премия 1,75% годовых.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) выставило на 27 июня оферту по согласованию с владельцами облигаций серии БО-02-01. Количество приобретаемых эмитентом облигаций - до 60 млн штук включительно, цена приобретения будет определена на основании анализа уведомлений о продаже после 24 июня, но не может быть менее 100% от номинала и более 101,5% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 24 июня включительно. Пятилетний флоатер объемом 60 млрд рублей был размещен в ноябре 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Ставка 1-24-го купонов рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс премия 2% годовых (ставка 1-6-го купонов составила 23% годовых). Порядок расчета ставок действует до плановой оферты в ноябре 2026 года.