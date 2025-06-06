Завершение недели на рынке акций РФ определят итоги заседания ЦБ РФ - ПСБ

Завершение текущей недели на российском рынке акций определят итоги заседания Банка России, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Индекс Мосбиржи в первой половине торгов пятницы инерционно может попытаться пойти повыше - инвесторы скорее продолжат рассчитывать на позитив от заседания Банка России, - пишет эксперт. - И уже решение и риторика регулятора определят завершение торговой сессии и ближайшие перспективы: по нашим оценкам, рынок уже частично заложился на снижение ключевой ставки, причем сам индекс Мосбиржи находится у линии среднесрочного понижательного тренда, от которой движение может быть сильным".

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